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"До $300 тыс., чтобы перемещаться за границу". Арахамия заявил, что в санкционном списке СНБО не было случайных ошибок

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Арахамия: Просто продавали этот список да и все
Арахамия: Просто продавали этот список – да и все
Фото: sluga-narodu.com

Глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия считает, что в перечне лиц, в отношении которых Совет национальной безопасности и обороны Украины ввел санкции как против "воров в законе" и криминальных авторитетов, случайных ошибок не было.

Об этом Арахамия заявил в интервью каналу "Украина 24", вышедшем в эфир 25 октября. 

"Есть объяснение [наличия ошибок в 108 фамилиях]. Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от $100 до $300 тыс. за мзду – допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто продавали этот список – да и все. Это правда жизни", – сказал он. 

Арахамия отметил, что список готовила большая группа людей. "Случайных ошибок, там, мне кажется, не было вообще", – добавил он.

Контекст:

На заседании 14 мая СНБО решил применить персональные санкции против 557 известных в мире "воров в законе" и 111 криминальных авторитетов.

Президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение СНБО указом от 21 мая.

Согласно приложениям к указу, в двух санкционных списках – 674 физических лица и 138 юридических. Среди них – главари "ДНР" и "ЛНР" Денис Пушилин и Леонид Пасечник, "глава" оккупированного Россией Крыма Сергей Аксенов, а также Поликарп Джанелидзе, Андрей Недзельский, Сергей Лысенко, Георгий Хмелидзе, Асоян Нодари, Сергей Олейник и другие лица, которых СМИ называли "ворами в законе".

4 июня секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что в Украине не осталось "воров в законе", а из 111 криминальных авторитетов, попавших под санкции СНБО, оставалось только 42.

18 июня СНБО ввел санкции еще против 12 лиц, которые находятся в статусе криминальных авторитетов и лидеров преступных группировок.

15 октября секретарь СНБО Алексей Данилов сообщил, что в санкционном списке "воров в законе" в отношении 108 человек были допущены ошибки. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил 16 октября, что нарушения допустили сотрудники Министерства внутренних дел, когда его возглавлял Арсен Аваков.

Ярослав Тракало, который работал заместителем директора департамента коммуникации МВД при Авакове, заявил, что правки в списке были "косметическими", а ведомство никого не "зачисляло" в криминалитет по ошибке.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: коррупция, СНБО, правоохранители, вор в законе, Давид Арахамия
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