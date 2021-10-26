"До $300 тыс., чтобы перемещаться за границу". Арахамия заявил, что в санкционном списке СНБО не было случайных ошибок

Арахамия: Просто продавали этот список – да и все Фото: sluga-narodu.com

Об этом Арахамия заявил в интервью каналу "Украина 24", вышедшем в эфир 25 октября.

"Есть объяснение [наличия ошибок в 108 фамилиях]. Уже приходят разного рода люди, которые говорят, что им коррумпированные сотрудники правоохранительных органов предлагали от $100 до $300 тыс. за мзду – допустить ошибку, чтобы они могли спокойно перемещаться за границу и не иметь проблем. Вот и вся история. Просто продавали этот список – да и все. Это правда жизни", – сказал он.

Арахамия отметил, что список готовила большая группа людей. "Случайных ошибок, там, мне кажется, не было вообще", – добавил он.