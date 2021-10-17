В санкционный список "воров в законе" случайно внесли не того человека – Данилов

Большинство ошибок в санкционном перечне были в написании фамилий, заявил Данилов Фото: Олексій Данілов / Facebook

"Ошибки в фамилиях были, они уже все исправлены", – сказал Данилов и подчеркнул, что правоохранители, допустившие ошибки транслитерации, были наказаны.

Также он добавил, что среди более чем 650 человек все-таки был один, оказавшийся в перечне случайно. Санкции против него уже сняли. Кто это и почему его внесли в список, Данилов пока не уточнил.

Экс-заместитель директора департамента коммуникации МВД Ярослав Тракало в комментарии "Украинской правде" уточнил, что ошибки были в транслитерации имен на английском и в датах рождения.

Тракало объяснил, что "воры в законе" часто имеют по несколько паспортов, где может отличаться даже на одну букву правописание фамилии или дата рождения.