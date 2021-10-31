ГПСУ получит патрульный катер из Франции весной 2022 года – Монастырский

Монастырский (в центре) проверил, как продвигается строительство катеров для ГПСУ Фото: Денис Монастирський / Facebook

"Сегодня лично проверил, как продвигается их строительство. Эти корабли станут настоящим усилением для морской охраны. Они способны противодействовать контрабандистам и диверсионным группам на море. И будут достойно защищать наши границы в Азово-Черноморском бассейне", – заявил глава МВД.

По его словам, весной 2022 года первый катер, построенный специально для Госпогранслужбы Украины, прибудет в Одессу.

"Одно из принципиальных условий, которое мы заложили в контракте, – чтобы пять из 20 кораблей были изготовлены в Украине. Это позволит нам впоследствии самостоятельно обслуживать корабли и развивать собственное производство", – уточнил министр.