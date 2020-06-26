Украина и Франция подпишут контракт на €136 млн – Аваков

Украина подпишет контракт с французской компанией ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей, об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и министр экономики и финансов Франции Бруно Ле Мэр по телефону обсудили проект построения патрульных катеров для Госпогранслужбы Украины французской компанией ОСЕА, в проекте также участвуют судостроители из Николаева, об этом сообщила пресс-служба МВД 26 июня.

В рамках проекта планируется строительство 20 кораблей, пять из них будут построены на судостроительном заводе в Николаеве.

"Мы готовы подписать контракт с ОСЕА о начале строительства патрульных пограничных кораблей для усиления морской безопасности и обороны Украины. Этот проект общей стоимостью в €136 млн является вторым по значению для наших стран после вертолетного проекта с компанией Airbus", – отметил Аваков.

Компания OCEA была выбрана среди более чем 10 поставщиков – лидеров отрасли. Церемония подписания контракта состоится в Украине в середине июля, отметили в Нацполиции.

В пресс-службе МВД сообщили, что до конца года планируется поставка еще четырех французских вертолетов H225 – для Нацгвардии Украины и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, двух вертолетов Н145 – для Национальной полиции Украины и тренажерного комплекса Н225 для базы учебного центра Кременчугского летного колледжа Харьковского национального университета внутренних дел.