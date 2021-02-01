Франция начнет поставки патрульных катеров для Украины в конце 2021 года – посол

Посол Франции в Украине Этьен де Понсен заявил, что строительство патрульных катеров для Украины началось во Франции и в Николаеве в Украине в декабре 2020 года.

Поставки в Украину патрульных катеров, изготовленных французской компанией "Ocea", начнутся в конце 2021 года. Об этом "Интерфакс-Украина" сообщил 1 февраля посол Франции в Украине Этьен де Понсен.

"Строительство началось во Франции и в Николаеве в Украине в декабре 2020 года. Поставки начнутся в конце 2021 года", – заявил посол.

По его словам, проект стоимостью €136 млн получает финансовую поддержку правительства Франции за счет кредита казначейства и инвестиционного банка "Bpi France". Посол отметил, что речь идет о 20 патрульных катерах длиной 32 метра.

Он рассказал, что судостроительный завод "Нибулон" – "впечатляющий партнер, молодая компания, но с очень хорошим опытом".

"Я был в Николаеве с министром [МВД Украины Арсеном] Аваковым для запуска этого проекта 22 июля прошлого года. Этот проект очень своевременный. Я уверен, что он тоже будет успешным. Имеется 20 патрульных катеров длиной 32 метра. Они привнесут новый элемент безопасности в Украину, потому что они подходят для патрулирования и на реках, и на море. Возможно, вы знаете, что конструкция сделана из алюминия, и это очень важный элемент для технологий, потому что он легче", – пояснил дипломат.

В марте 2020 года президент Владимир Зеленский одобрил законопроект №0025 "О ратификации рамочного договора между правительством Украины и правительством Франции относительно официальной поддержки усиления морской безопасности и охраны Украины". Соглашение, в частности, предусматривает строительство и приобретение 20 катеров ориентировочной стоимостью 4,39 млн грн. При этом часть катеров (25%) должны построить на отечественных судостроительных предприятиях.