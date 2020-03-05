Верховная Рада ратифицировала договор о покупке 20 французских патрульных катеров

Один полностью укомплектованный катер стоит €6 млн 825 тыс., весь контракт между Украиной и Францией оценивается в €136 млн, рассказали в Министерстве внутренних дел Украины.

4 марта Верховная Рада на внеочередном заседании ратифицировала рамочный договор с Францией о поддержке усиления морской безопасности и охраны Украины. Об этом сообщается на сайте парламента.

Проект закона №0025 предусматривает закупку 20 французских патрульных катеров "Ocea" для Министерства внутренних дел, проинформировала пресс-служба Министерства внутренних дел.

Документ поддержал 261 народный депутат.

Стоимость контракта между Украиной и Францией составляет €136 млн. Один полностью укомплектованный корабль стоит €6 млн 825 тыс. Эти деньги Украина получит через специальные заимствования под 4,25% годовых от Государственного казначейства Франции и консорциума французских банков, рассказали в ведомстве.

Фото: mvs.gov.ua

Кроме производства и поставок судов проект включает систему сервисного обслуживания, подготовку 240 членов экипажа и 120 человек технического персонала, запасные части и инструменты, необходимые для технического обслуживания в течение двух лет эксплуатации (или 2400 часов), техническую поддержку в Украине (по одному технику и инженеру компании-производителя) в течение 60 месяцев с даты поставки первого корабля в Украину, доставку кораблей в Одессу и страхование на время перехода, рассказали в пресс-службе.

Планируется, что в течение трех лет все 20 кораблей поставят на вооружение Государственной пограничной службы Украины.

Министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что украинская морская граница сегодня – это 1448 км, или 765 миль морского участка государственной границы Украины, из которых 509 миль – по Черному морю, 132 мили – по Азовскому морю, 26 миль – по Керченскому проливу, 98 миль – протяженность границы по реке Дунай. Площадь исключительной экономической зоны составляет более 21 000 квадратных миль. Он подчеркнул, что морской участок границы является наиболее незащищенным и требует усиления.