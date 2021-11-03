"Газпром" отказался бронировать дополнительные транзитные мощности через Украину и Польшу в 2022 году

Отмечается, что такое решение российский монополист принял в отношении ГТС Украины и трубопровода "Ямал – Европа".

Дополнительные поставки по этим маршрутам могли бы снизить цену газа на европейском рынке, сообщает агентство. В то же время действия "Газпрома" говорят о том, что российская компания не планирует поставлять в Европу газа больше своих контрактных обязательств, по крайней мере по этим двум маршрутам, добавило Reuters.

По мнению старшего директора агентства Fitch Дмитрия Маринченко, "Газпром", скорее всего, делает ставку на запуск в ближайшем времени трубопровода "Северный поток – 2" и "не хочет брать на себя дополнительные обязательства".

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года. Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физички транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки". С 1 ноября "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки.

По словам гендиректора ОГТСУ Сергея Макогона, Украина хоть сейчас может подписать новый контракт с "Газпромом" о транзите газа, но он не отвечает.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 31 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,07%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Если в начале года фьючерсы на газовом хабе TTF в Нидерландах стоили около $250 за 1000 м³, то в сентябре цена на газ в Европе впервые в истории преодолела отметку $1000, а 6 октября обновила исторический максимум – более $1900 за 1000 м³. Позже цены несколько снизились.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Строительство газопровода "Северный поток – 2", который должен объединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины, полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.