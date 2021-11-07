Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в сертификации "Северного потока – 2" ожидается на следующей неделе – Макогон

ОГТСУ подал заявку немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) для участия в сертификации компании Nord Stream 2 AG 20 октября.

Макогон отмечал, что геополитический проект "Северный поток – 2" "разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу".

"Решение [об участии "Оператора ГТС Украины"] ожидается на следующей неделе", – написал Макогон в комментарии к публикации.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України".

26 октября минэкономики ФРГ пришло к заключению, что выдача сертификата компании Nord Stream 2 AG не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС.

"Немецкая волна" подчеркнула, что решение минэкономики ФРГ – еще один шаг к сертификации "Северного потока – 2". Теперь предварительное решение должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии. Кроме предусмотренных двух месяцев на выработку заключения, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.

После того как Федеральное агентство по сетям Германии получит заключение Еврокомиссии, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. В итоге процесс сертификации "Северного потока – 2" может занять 8–10 месяцев.

Bloomberg писало 3 ноября, что запуск "Северного потока – 2" может затянуться до мая 2022 года.