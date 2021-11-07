ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Решение об участии "Оператора ГТС Украины" в сертификации "Северного потока – 2" ожидается на следующей неделе – Макогон

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
ОГТСУ подал заявку для участия в сертификации компании Nord Stream 2 AG 20 октября
ОГТСУ подал заявку для участия в сертификации компании Nord Stream 2 AG 20 октября
Фото: nord-stream2.com

Решение об участии компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) в сертификации оператора газопровода "Северный поток – 2" будет принято на следующей неделе. Об этом 7 ноября в Facebook сообщил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

ОГТСУ подал заявку немецкому энергетическому регулятору (Bundesnetzagentur) для участия в сертификации компании Nord Stream 2 AG 20 октября.

Макогон отмечал, что геополитический проект "Северный поток – 2" "разрушает европейскую энергетическую архитектуру, противоречит принципам энергетической солидарности ЕС и угрожает безопасности поставок газа в Европу".

"Решение [об участии "Оператора ГТС Украины"] ожидается на следующей неделе", – написал Макогон в комментарии к публикации.

https://www.facebook.com/mcfire76/posts/10158987535544081

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України".

26 октября минэкономики ФРГ пришло к заключению, что выдача сертификата компании Nord Stream 2 AG не ставит под угрозу безопасность поставок газа в Германию и ЕС.

"Немецкая волна" подчеркнула, что решение минэкономики ФРГ – еще один шаг к сертификации "Северного потока – 2". Теперь предварительное решение должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии. Кроме предусмотренных двух месяцев на выработку заключения, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.

После того как Федеральное агентство по сетям Германии получит заключение Еврокомиссии, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. В итоге процесс сертификации "Северного потока – 2" может занять 8–10 месяцев.

Bloomberg писало 3 ноября, что запуск "Северного потока – 2" может затянуться до мая 2022 года.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Украина, ФРГ, газопровод, законодательство, безопасность, Северный поток – 2, российский газ, запуск, Сергей Макогон, Оператор газотранспортной системы Украины, Nord Stream 2 AG
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
"Всегда прекрасна". 39-летняя Мейхер показала лицо "без фотошопа и фильтров"
Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров
Видео, как 48-летняя супермодель Хайди Клум засветила лобок, набрало почти 500 тыс. просмотров
"Просто обалденно красивая". Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках
"Просто обалденно красивая". Жанна Бадоева показала ноги в облегающих брюках и на высоких каблуках
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci
Звезда комедии "Один дома" Маколей Калкин стал моделью и принял участие в показе Gucci
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад
"Колхоз вывели в люди". Наташа Королева рассказала, что с ней произошло 32 года назад
"Первое, что видит унитаз во время похмелья". Мэттью Макконахи запутал сеть новым фото
"Первое, что видит унитаз во время похмелья". Мэттью Макконахи запутал сеть новым фото
Стужук в зверином микробикини показала, как делает упражнение вакуум
Стужук в зверином микробикини показала, как делает упражнение вакуум
"Сейчас ослепну от твоей красоты". Ефросинина засветила длинные ноги в платье с глубоким разрезом
"Сейчас ослепну от твоей красоты". Ефросинина засветила длинные ноги в платье с глубоким разрезом
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
"Горячая мамочка". Милла Йовович впечатлила сеть новым фото со старшей дочерью
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
  "У меня есть батюшка, который меня чистит". Loboda рассказала, как справилась с обвинениями в сатанизме
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
"Презерватив не туда надела". Jerry Heil примерила балаклаву и показала фанатам травму руки
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
Фронтмен "Бумбокса" Хлывнюк развелся с женой
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Фотожоп получился", "Перестаралась, мать, с фотошопом". Волочкова рассмешила сеть неудачной ретушью
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
"Что ты делаешь за завтраком, чтобы быть такой горячей?" Басистка Måneskin поделилась постельными фото без лифчика
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"У вас стыд есть?", "Низ очень откровенный", "Это реклама бритвы?" Каменских оголила лобок (189487)
2
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (164751)
3
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (78887)
4
"Мама как девочка". 37-летняя жена 61-летнего Тигипко показала, как он смотрится с ее мамой (60680)
5
"Секси-Ирка. Женщина-вамп", "Сногсшибательная фигура". Актриса студии "Квартал 95" Сопонару снялась в эротичном образе (56086)
6
"Вкусный пирог". 48-летняя супермодель Хайди Клум снялась в постели без трусов (54472)
7
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (53493)
8
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео (22985)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS