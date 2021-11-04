"Северный поток – 2" остается ножом в спину Украине – посол в ФРГ Мельник

Он отметил, что Украина была шокирована тем, что "в последний рабочий день старого федерального правительства Министерство экономики ФРГ выступило с заявлением об отсутствии возражений против "Северного потока – 2", хотя "в процессе сертификации еще оставалось время до января 2022 года".

Мельник назвал "плохим стилем" Берлина факт консультаций со странами Балтии, Польшей и Чехией по этому вопросу, но не с Украиной.

По мнению Мельника, в правительстве Ангелы Меркель вероятно, опасались, что "Зеленые" или "Свободная демократическая партия" могут "принять другое решение во время переговоров по коалиции и создать новые препятствия или даже приостановить проект".

"Северный поток – 2" остается ножом в спину Украине", считает посол. По словам Мельника, ситуация с газопроводом "приведет к огромной потере доверия к Германии в следующие несколько десятилетий".