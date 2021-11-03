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Запуск "Северного потока – 2" может затянуться до мая 2022 года – Bloomberg

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Запуск "Северного потока 2" может затянуться, если регулятор использует все возможное время для одобрения проекта
Запуск "Северного потока – 2" может затянуться, если регулятор использует все возможное время для одобрения проекта
Фото: EPA

Запуск газопровода "Северный поток – 2" может затянуться на несколько месяцев, до 8 мая 2022 года, если регулятор использует все возможное время для одобрения проекта. Об этом 3 ноября сообщило агентство Bloomberg.

Сетевое агентство Германии должно выпустить проект решения о сертификации до 8 января, после этого его передадут в Еврокомиссию. Эксперты должны оценить, соответствует ли газопровод рыночным правилам ЕС, запрещающим одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа.

"Неизвестно, захотят ли чиновники ускорить процесс, если европейские энергетические проблемы усилятся", – отмечает Bloomberg.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Президент России Владимир Путин 21 октября заявил, что РФ может увеличить поставки газа в Европу, но по "Северному потоку – 2". Он отметил, что РФ начнет поставлять газ на следующий день после того, как немецкий регулятор даст разрешение на поставку.

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина". 

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України", 20 октября – ОГТСУ.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Теги: Газпром, Россия, Германия, Европа, Северный поток – 2, российский газ
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