Запуск "Северного потока – 2" может затянуться до мая 2022 года – Bloomberg

Запуск "Северного потока – 2" может затянуться, если регулятор использует все возможное время для одобрения проекта Фото: EPA

Сетевое агентство Германии должно выпустить проект решения о сертификации до 8 января, после этого его передадут в Еврокомиссию. Эксперты должны оценить, соответствует ли газопровод рыночным правилам ЕС, запрещающим одной компании быть одновременно и владельцем трубопровода, и поставщиком газа.

"Неизвестно, захотят ли чиновники ускорить процесс, если европейские энергетические проблемы усилятся", – отмечает Bloomberg.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Президент России Владимир Путин 21 октября заявил, что РФ может увеличить поставки газа в Европу, но по "Северному потоку – 2". Он отметил, что РФ начнет поставлять газ на следующий день после того, как немецкий регулятор даст разрешение на поставку.