ГОРДОН
 
 
МИР

Транзит российского газа через Украину – преграда военной агрессии – Коболев

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
"Северный поток 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины
"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины
Фото: EPA

Главной угрозой запуска газопровода "Северный поток – 2" для Украины станет рост военных рисков со стороны России. Об этом в интервью LB.ua, опубликованном 8 ноября, заявил бывший председатель правления НАК "Нафтогаз України" Андрей Коболев.

"Транзит – важный фактор и преграда военной агрессии. Это очевидно для многих, и это факт. А второй немаловажный момент – это потенциальная потеря доходов от транзита. Хотелось бы напомнить, что когда контракт подписывали в 2019 году, речь шла о том, что россияне будут планировать больше объемов. Однако они этого не делают. И я уверен, что с появлением "Северного потока – 2" они просто прекратят пользоваться нашим транзитом", – заявил Коболев.

По его словам, у Украины будет возможность пойти в арбитраж.

"Это все правильно и нужно делать. Но я хочу напомнить, что любой арбитраж – это минимум три года. А потеря для государственного бюджета будет мгновенной и болезненной", – подчеркнул экс-глава "Нафтогаза".

Контекст:

"Северный поток – 2" должен связать Россию с Германией по дну Балтийского моря в обход Украины. Его строительство полностью завершено. 4 октября 2021 года "Газпром" сообщил, что начал заполнять газом первую нитку газопровода.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2". Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина". 

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України", 20 октября – ОГТСУ.

В этом году на рынке газа в Европе наблюдается дефицит. По состоянию на 20 октября, по данным ассоциации европейских операторов газовой инфраструктуры Gas Infrastructure Europe, газовые хранилища в ЕС и Великобритании заполнены примерно на 77,24%. В предыдущие годы перед отопительным сезоном европейские хранилища были заполнены примерно на 84%, отмечало агентство Reuters.

Толчком к росту цен стали результаты аукциона, на котором "Газпром" отказался бронировать дополнительные мощности для транзита через Украину, писало агентство РБК.

Теги: Газпром, Россия, Украина, газ, агрессия, газопровод, Европа, Северный поток – 2, российский газ
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
"Незаконно, хотя и приятно". Олимпийский призер, каратист Горуна дал совет, что делать, если "жизнь кошмарит"
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
  "Я их не стираю, а выбрасываю". Лобода объяснила, зачем в ее райдере обязательным пунктом значатся носки
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
"Мальчик очень хорошенький", "Похож на вас". 56-летняя Элизабет Херли пришла на премьеру с 19-летним сыном
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
  "Не даю ей нормально спать". Павел и Марина Зибровы поделились секретом крепкого брака
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
"Настоящая". Молодая жена 76-летнего Петросяна снялась в расстегнутом халате и без макияжа
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
Лидия Таран попала в ДТП. Подробности аварии
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Даже Волочкова позавидует". 48-летняя Порошина показала растяжку
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
"Самая красивая и натуральная". 55-летняя Хайек выставила грудь в огромном декольте
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
  "Многорукий жопосиськ". Maruv представила откровенное видео с переплетением тел
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Разукрасим этот серый день". Лидер The Hardkiss Санина поделилась честным снимком без макияжа
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Эти прекрасные ножки, да мне на плечи", "Секси-девушка". В сети обсуждают фото Ани Лорак в откровенном наряде
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Сисинович, ну очень шикарный бюст!" 41-летняя Семенович показала соски
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Хорош орех", "Секси". 57-летняя Лолита крупным планом показала тело в купальнике
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Не могли поставить капельницу пять раз". Дорофеева вышла на связь и раскрыла причину своей госпитализации
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Эталон чувственности", "Платье опасное". Тина Кароль спела в супер-откровенном наряде
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
"Спонсора завлекает". 45-летняя Волочкова показала тело в полностью прозрачном платье
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Развратница", "Окорочка наела". Семенович оголилась перед объективом (169886)
2
"Слишком откровенно", "Зачем так трусы скручивать". Блогер Стужук крупным планом показала упругие ягодицы (100986)
3
"Девушка мечты". Дочь Синди Кроуфорд снялась топлес для обложки журнала (73293)
4
"Безумно красивая". Звезда "Великолепного века" Мерьем Узерли обнажила грудь до соска (41150)
5
"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье (31451)
6
"Девочка моря не видела". Мать певца Dantes публично высказалась о своей невестке Дорофеевой. Видео (24276)
7
Полякова в откровенном наряде энергично покрутила бедрами перед Данилко. Видео (16203)
8
"До чего хороша!" Жанна Бадоева оголила ноги и показала фигуру в мини-платье (15466)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS