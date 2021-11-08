Транзит российского газа через Украину – преграда военной агрессии – Коболев

"Транзит – важный фактор и преграда военной агрессии. Это очевидно для многих, и это факт. А второй немаловажный момент – это потенциальная потеря доходов от транзита. Хотелось бы напомнить, что когда контракт подписывали в 2019 году, речь шла о том, что россияне будут планировать больше объемов. Однако они этого не делают. И я уверен, что с появлением "Северного потока – 2" они просто прекратят пользоваться нашим транзитом", – заявил Коболев.

По его словам, у Украины будет возможность пойти в арбитраж.

"Это все правильно и нужно делать. Но я хочу напомнить, что любой арбитраж – это минимум три года. А потеря для государственного бюджета будет мгновенной и болезненной", – подчеркнул экс-глава "Нафтогаза".