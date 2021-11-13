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Зеленский попросил Сенат США поддержать правки в оборонный бюджет о санкциях против "Северного потока – 2"

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Зеленский призвал Сенат США одобрить санкции против "Северного потока 2"
Зеленский призвал Сенат США одобрить санкции против "Северного потока – 2"
Фото: EPA

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Палату представителей США за включение в закон о расходах на оборону в 2022 году поправок, которые будут противодействовать реализации проекта "Северный поток – 2", и призвал Сенат его утвердить. Сообщение об этом опубликовано в Twitter президента 12 ноября.

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток – 2. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского союза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", – написал Зеленский.

National Defense Authorization Act – название серии федеральных законов США, определяющих годовой бюджет и расходы министерства обороны США.

В сентябре Палата представителей США одобрила свою версию проекта оборонного бюджета США на следующий год, включающий санкции против "Северного потока – 2". Теперь оборонный бюджет должен принять Сенат, после чего версии обеих палат Конгресса будут согласованы и уже единый документ отправится на подпись президенту. 

8 ноября комитет Сената по иностранным делам сообщил, что инициирует внесение в оборонный бюджет США поправки, которая предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором российского газопровода "Северный поток – 2".

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

"Немецкая волна" сообщала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии. Кроме предусмотренных двух месяцев на выработку заключения, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.  

После того как Федеральное агентство по сетям Германии получит заключение Еврокомиссии, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. В итоге, процесс сертификации "Северного потока – 2" может занять 8–10 месяцев.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие – Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

Теги: США, газ, Конгресс США, газопровод, Сенат США, законодательство, Владимир Зеленский, Палата представителей, Северный поток – 2
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