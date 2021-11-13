Зеленский попросил Сенат США поддержать правки в оборонный бюджет о санкциях против "Северного потока – 2"

"Газовый шантаж Европы должен прекратиться навсегда. Мы благодарны Палате представителей США за включение в NDAA поправки, которая остановит "Северный поток – 2. Обращаемся ко всем друзьям Украины и Европейского союза в Сенате США по поддержанию такой нормы и на уровне Сената", – написал Зеленский.

Газовий шантаж Європи має припинитися назавжди. Ми вдячні Палаті представників * за включення до #NDAA поправки, яка зупинить «Північний потік – 2». Звертаємось до всіх друзів * та * у Сенаті США щодо підтримки такої норми й на рівні Сенату. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) November 12, 2021

National Defense Authorization Act – название серии федеральных законов США, определяющих годовой бюджет и расходы министерства обороны США.

В сентябре Палата представителей США одобрила свою версию проекта оборонного бюджета США на следующий год, включающий санкции против "Северного потока – 2". Теперь оборонный бюджет должен принять Сенат, после чего версии обеих палат Конгресса будут согласованы и уже единый документ отправится на подпись президенту.

8 ноября комитет Сената по иностранным делам сообщил, что инициирует внесение в оборонный бюджет США поправки, которая предусматривает санкции в отношении компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором российского газопровода "Северный поток – 2".