В США пока не считают, что РФ использует газ как оружие. Но обещают ввести санкции, если это случится

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

По словам Блинкена, США мониторят ситуацию на энергетических рынках и действия РФ.

"Россия раньше уже использовала газ как оружие, и сейчас мы следим, не появятся ли признаки того, что она планирует это сделать снова... Как только Россия будет использовать газ как оружие, мы, а также Германия, будем готовы на решительные шаги", – сказал госсекретарь США.

По мнению Блинкена, "красной линией" является полное прекращение транзита газа по территории Украины, пока же он сохраняется.

С госсекретарем США не согласился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы считаем, что Россия уже использует газ как оружие", – отметил украинский министр.

Он добавил, что Москва должна получить "четкий сигнал из Берлина и Вашингтона" о недопустимости энергетического шантажа.

По словам Кулебы, "Северный поток – 2" является проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом.