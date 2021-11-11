В США пока не считают, что РФ использует газ как оружие. Но обещают ввести санкции, если это случится

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.
Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".
По словам Блинкена, США мониторят ситуацию на энергетических рынках и действия РФ.
"Россия раньше уже использовала газ как оружие, и сейчас мы следим, не появятся ли признаки того, что она планирует это сделать снова... Как только Россия будет использовать газ как оружие, мы, а также Германия, будем готовы на решительные шаги", – сказал госсекретарь США.
По мнению Блинкена, "красной линией" является полное прекращение транзита газа по территории Украины, пока же он сохраняется.
С госсекретарем США не согласился глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
"Мы считаем, что Россия уже использует газ как оружие", – отметил украинский министр.
Он добавил, что Москва должна получить "четкий сигнал из Берлина и Вашингтона" о недопустимости энергетического шантажа.
По словам Кулебы, "Северный поток – 2" является проблемой не только для Украины, но и для Европы в целом.
30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и российский "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.
В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет.
"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³ (на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября).
С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.
Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие. По словам Кулебы, Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.