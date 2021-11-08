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В октябре транзит газа через Украину снизился на 19%

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В октябре транзит газа уменьшился на 623 млн м&sup3; по сравнению с сентябрем
В октябре транзит газа уменьшился на 623 млн м³ по сравнению с сентябрем
Фото: Оператор ГТС України / Facebook

В октябре 2021 года транзит природного газа по украинской ГТС в страны Европы составил 2,634 млрд м³, это на 623 млн м³ ниже по сравнению с показателями сентября, сообщил 5 ноября "Оператор ГТС Украины".

При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с прошлым месяцем на 6% (до 2,117 млрд м³), составив при этом 80% от общего объема транзита.

В Польшу через украинскую ГТС в октябре поступило 342 млн м³ (+3% по сравнению с сентябрем), в Молдову – 176 млн м³ (-9%).

По результатам бронирования мощностей украинской ГТС на октябрь 2021 года Газпром не только не бронировал дополнительные транзитные мощности, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей.

Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября, в результате среднесуточные объемы транспортировки газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн м³.

Контекст:

30 декабря 2019 года "Нафтогаз" и "Газпром" подписали новый контракт на транзит газа сроком на пять лет. Согласно ему, минимально гарантированная прокачка газа через территорию Украины в 2020 году должна была составлять 65 млрд м³ и по 40 млрд м³ в последующие четыре года.

Договор заключен на условии "качай или плати", то есть если даже "Газпром" транспортирует меньше газа, он все равно должен оплачивать прописанный в контракте объем. Официально стороны не раскрывали транзитный тариф. По данным РБК, стоимость прокачки российского газа через ГТС Украины составляет $31,72 за 1 тыс. м³ с учетом всех налогов и сборов.

В 2020 году через территорию Украины в Евросоюз были транспортированы 55,8 млрд м³ российского газа – самый низкий показатель за семь лет

"Газпром" постепенно сокращает транзит газа через Украину. В компании "Оператор ГТС Украины" в октябре 2021 года заявили, что хотя контракт предполагает ежедневную транспортировку 109 млн м³, "физически транспортируется значительно меньше – 85,9 млн м³ в сутки".

С 1 ноября 2021 года "Газпром" сократил объемы транзита газа через Украину до 57 млн м³ в сутки, это в два раза меньше транзитных мощностей, оплачиваемых российской компанией.

Теги: Газпром, Молдова, газ, Словакия, Венгрия, ГТС, транзит, Сергей Макогон
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