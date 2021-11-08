В октябре транзит газа через Украину снизился на 19%

В октябре транзит газа уменьшился на 623 млн м³ по сравнению с сентябрем Фото: Оператор ГТС України / Facebook

При этом транзитные объемы в Словакию увеличились по сравнению с прошлым месяцем на 6% (до 2,117 млрд м³), составив при этом 80% от общего объема транзита.

В Польшу через украинскую ГТС в октябре поступило 342 млн м³ (+3% по сравнению с сентябрем), в Молдову – 176 млн м³ (-9%).

По результатам бронирования мощностей украинской ГТС на октябрь 2021 года Газпром не только не бронировал дополнительные транзитные мощности, но и существенно снизил использование забронированных годовых мощностей.

Заявки на транзит российского газа в Венгрию не поступали с 1 октября, в результате среднесуточные объемы транспортировки газа через территорию Украины в октябре снизились до 86 млн м³.