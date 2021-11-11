Кулеба: Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока – 2"

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

По словам Кулебы, "Россия уже использует газ как оружие".

"Мы с нетерпением ждем увидеть действия, предпринятые Германией, потому что у Германии есть рычаги давления на Россию", – сказал украинский министр.

Кулеба отметил, что обязательства, принятые в совместном заявлении Вашингтона и Берлина, очень четкие.

"Мы готовы работать с ними или они могут действовать сами. Но Россия должна получить очень четкий сигнал не только от США и других столиц, а также от Берлина, что это не игра, которая принесет выгоду России", – подчеркнул глава МИД Украины.