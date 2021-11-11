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Кулеба: Мы с нетерпением ждем увидеть предпринятые Германией действия относительно "Северного потока – 2"

Россия уже использует газ как оружие, отметил Кулеба
Россия уже использует газ как оружие, отметил Кулеба
Фото: mfa.gov.ua

Соединенные Штаты и Украина разделяют мнение, что газопровод "Северный поток – 2" по существу – плохой проект, Россия уже использует газ в качестве оружия. Об этом 10 ноября на пресс-конференции в Вашингтоне по итогам заседания комиссии стратегического партнерства Украина – США заявил глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба.

Мероприятие транслировалось в Facebook МИД Украины.

Германия и США 21 июля 2021 года сообщили, что заключили соглашение по газопроводу "Северный поток – 2", который должен соединить ФРГ и РФ по дну Балтийского моря в обход Украины. Германия обещала, что применит национальные санкции против России и призовет к эффективным мерам ЕС, если РФ продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны или "совершит дальнейшие агрессивные действия против Украины".

По словам Кулебы, "Россия уже использует газ как оружие".

"Мы с нетерпением ждем увидеть действия, предпринятые Германией, потому что у Германии есть рычаги давления на Россию", – сказал украинский министр.

Кулеба отметил, что обязательства, принятые в совместном заявлении Вашингтона и Берлина, очень четкие.

"Мы готовы работать с ними или они могут действовать сами. Но Россия должна получить очень четкий сигнал не только от США и других столиц, а также от Берлина, что это не игра, которая принесет выгоду России", – подчеркнул глава МИД Украины.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1771747776549480/

Контекст:

Строительство "Северного потока – 2" полностью завершено. 8 ноября 2021 года в "Газпроме" заявили, что трубопровод готов к запуску.

Власти Украины, Польши, Венгрии, Молдовы, Румынии, Чехии, Словакии, Латвии, Литвы и Эстонии считают трубопровод угрозой для энергетической безопасности Европы.

Администрация президента США Джо Байдена выступала против строительства газопровода, однако в конце мая 2021 года глава Белого дома назвал "контрпродуктивным" с точки зрения отношений с Европой введение новых санкций против "Северного потока – 2", поскольку газопровод "практически закончен".

Высший земельный суд немецкого Дюссельдорфа 25 августа этого года обязал оператора газопровода быть независимым от "Газпрома" и придерживаться европейского законодательства. Гендиректор компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ) Сергей Макогон заявлял, что это "именно то, на чем настаивает Украина".

В ОГТСУ сообщили, что Nord Stream 2 AG, которой на 100% владеет российский "Газпром", 8 сентября подала заявку на сертификацию как независимого оператора системы передачи газопровода "Северный поток – 2" в Федеральное сетевое агентство ФРГ.

К процедуре сертификации допущены государственная энергетическая компания Польши PGNiG и ее немецкое дочернее предприятие PGNiG Supply & Trading GmbH. Заявку на присоединение к процессу 15 октября подала НАК "Нафтогаз України", 20 октября – ОГТСУ.

"Немецкая волна" сообщала, что предварительное решение по "Северному потоку – 2" должно вынести Федеральное сетевое агентство ФРГ, а затем свою позицию по газопроводу предстоит высказать Европейской комиссии. Кроме предусмотренных двух месяцев на выработку заключения, Еврокомиссия может взять еще два месяца, если ей потребуется дополнительная информация.  

После того как Федеральное агентство по сетям Германии получит заключение Еврокомиссии, у него будет еще два месяца на принятие окончательного решения. В итоге, процесс сертификации "Северного потока – 2" может занять 8–10 месяцев.

Власти Украины считают, что РФ уже начала использовать "Северный поток – 2" как оружие. По словам Кулебы, Россия ограничивает экспорт газа в Европу, чтобы повысить цены, сформировать энергетический кризис и оправдать запуск газопровода, который проходит сертификацию.

В сентябре более 40 депутатов Европарламента призвали Еврокомиссию расследовать роль "Газпрома" в рекордном росте цен на газ в Европе и в манипулировании рынком, писало Bloomberg. Они считают, что "Газпром" может использовать высокие цены на газ в Европе для получения разрешения на запуск трубопровода "Северный поток – 2" до одобрения регулирующих органов Берлина и Брюсселя.

Теги: Газпром, Россия, США, Германия, Украина, оружие, газ, МИД Украины, Берлин, ФРГ, Вашингтон, агрессия, газопровод, Дмитрий Кулеба, пресс-конференция, Северный поток – 2, российский газ
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