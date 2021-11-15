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Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины

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Ле Дриан и Маас призвали РФ проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях
Ле Дриан и Маас призвали РФ проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях
Фото: EPA

Главы МИД ФРГ и Франции Хайко Маас и Жан-Ив Ле Дриан обеспокоены военной активностью РФ возле границы Украины. Об этом говорится в совместном заявлении министров двух стран по итогам встречи с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой 15 ноября в Брюсселе.

Документ опубликован на сайтах внешнеполитических ведомств Германии и Франции.

"По причине новой обеспокоенности из-за передвижения российских вооруженных сил и техники вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях. Каждая попытка нарушить территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", – отмечается в заявлении Мааса и Ле Дриана.

Главы МИД также призвали Украину сохранять сдержанную позицию, несмотря на эскалацию ситуации на границе со стороны РФ.

"Франция и Германия заверили, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия", – заявил Кулеба, его цитирует пресс-центр украинского МИД.

Немецкий и французский министры пообещали Кулебе, что "проведут соответствующую коммуникацию с российской стороной, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных действий", подчеркивается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. По его словам, с 23 апреля войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Теги: Россия, Германия, Украина, Франция, МИД Украины, военные, Брюссель, граница, ФРГ, вооружение, военная техника, МИД Франции, агрессия, МИД Германии, Жан-Ив Ле Дриан, Дмитрий Кулеба, Хайко Маас, встреча, войска
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