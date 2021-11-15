Франция и ФРГ пригрозили РФ последствиями в случае попытки нарушить территориальную целостность Украины

Ле Дриан и Маас призвали РФ проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях Фото: EPA

Документ опубликован на сайтах внешнеполитических ведомств Германии и Франции.

"По причине новой обеспокоенности из-за передвижения российских вооруженных сил и техники вблизи Украины мы призываем Россию проявлять сдержанность и предоставлять прозрачную информацию о своих военных действиях. Каждая попытка нарушить территориальную целостность Украины будет иметь серьезные последствия", – отмечается в заявлении Мааса и Ле Дриана.

Главы МИД также призвали Украину сохранять сдержанную позицию, несмотря на эскалацию ситуации на границе со стороны РФ.

"Франция и Германия заверили, что в случае, если Россия решится на широкомасштабную операцию против Украины, это будет иметь для нее очень тяжелые последствия", – заявил Кулеба, его цитирует пресс-центр украинского МИД.

Немецкий и французский министры пообещали Кулебе, что "проведут соответствующую коммуникацию с российской стороной, чтобы демотивировать РФ от дальнейших агрессивных действий", подчеркивается в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства Украины.