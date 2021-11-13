США и ЕС обеспокоены передвижением российских войск вблизи Украины

30 октября СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной Фото: Минобороны России / Facebook

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил, что США беспокоят "определенные необычные передвижения сил", которые Штаты наблюдают на границе с Украиной.

"Мы не знаем, каковы намерения России", – сказал он.

Блинкен добавил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

Он повторил, что со стороны России будет "серьезной ошибкой пытаться повторить содеянное в 2014 году".

Заявили о беспокойстве действиями России и в ЕС. Спикер ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано 12 ноября на брифинге сказал, что ЕС "продолжает следить за ситуацией и информация, которую ЕС собрал, вызывает серьезное беспокойство", отмечает Euronews.

Сообщения о накоплении Россией войск на границе комментировали и в Пентагоне.

"Мы по-прежнему наблюдаем за передвижениями российских военных в их западных районах и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать их четко понимать, каковы их намерения. Что они на самом деле делают. И соблюдать Минские договоренности и уважать территориальный суверенитет Украины", – сказал на брифинге 8 ноября спикер Пентагона Джон Кирби.