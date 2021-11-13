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ПОЛИТИКА

США и ЕС обеспокоены передвижением российских войск вблизи Украины

30 октября СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной
30 октября СМИ сообщили, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной
Фото: Минобороны России / Facebook

Представители США и Европейского союза выразили обеспокоенность тем, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной.

В частности, госсекретарь США Энтони Блинкен 12 ноября заявил, что США беспокоят "определенные необычные передвижения сил", которые Штаты наблюдают на границе с Украиной.

"Мы не знаем, каковы намерения России", – сказал он.

Блинкен добавил, что "известны случаи, когда Россия накапливает силы на границах с Украиной, заявляет о какой-то провокации со стороны Украины и затем проводит вторжение".

Он повторил, что со стороны России будет "серьезной ошибкой пытаться повторить содеянное в 2014 году".

Заявили о беспокойстве действиями России и в ЕС. Спикер ЕС по вопросам внешней политики Петер Стано 12 ноября на брифинге сказал, что ЕС "продолжает следить за ситуацией и информация, которую ЕС собрал, вызывает серьезное беспокойство", отмечает Euronews.

Сообщения о накоплении Россией войск на границе комментировали и в Пентагоне.

"Мы по-прежнему наблюдаем за передвижениями российских военных в их западных районах и вокруг Украины. Мы продолжаем призывать их четко понимать, каковы их намерения. Что они на самом деле делают. И соблюдать Минские договоренности и уважать территориальный суверенитет Украины", – сказал на брифинге 8 ноября спикер Пентагона Джон Кирби.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. По его словам, с 23 апреля войска приступили к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Теги: Россия, США, Украина, Пентагон, Европейский союз, Энтони Блинкен, Джон Кирби, войска, Петер Стано
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