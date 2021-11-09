РФ стягивает танки к границе Украины – Bloomberg

Согласно видеозаписям в соцсетях от 7 ноября, батальон боевых танков Т-80У был переброшен на один их железнодорожных вокзалов в Воронежской области.

Танки, вероятно, отправят на полигон Погоново, где дислоцировались российские войска во время весенней эскалации ситуации возле границы Украины, пришли к выводу в Janes.

В компании подчеркнули, что, в отличие от открытого стягивания войск весной, развертывание войск РФ носит скрытый характер – военную технику часто перевозят ночью, привлекая элитные наземные подразделения.

Эти действия РФ могут быть направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы, резюмировали в Janes.