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ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ стягивает танки к границе Украины – Bloomberg

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Развертывание войск РФ носит скрытый характер, отметило Bloomberg
Развертывание войск РФ носит скрытый характер, отметило Bloomberg
Фото: Минобороны России / Facebook

Россия перебрасывает танки к украинской границе. Об этом 8 ноября написало Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes.

Согласно видеозаписям в соцсетях от 7 ноября, батальон боевых танков Т-80У был переброшен на один их железнодорожных вокзалов в Воронежской области.

Танки, вероятно, отправят на полигон Погоново, где дислоцировались российские войска во время весенней эскалации ситуации возле границы Украины, пришли к выводу в Janes.

В компании подчеркнули, что, в отличие от открытого стягивания войск весной, развертывание войск РФ носит скрытый характер – военную технику часто перевозят ночью, привлекая элитные наземные подразделения.

Эти действия РФ могут быть направлены не столько на запугивание, сколько на создание активной угрозы, резюмировали в Janes.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

ГУР Министерства обороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в начале ноября приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Бернс провел телефонный разговор с президентом РФ Владимиром Путиным. Одной из его тем были региональные конфликты, сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Теги: Россия, Украина, военные, граница, танки, вооружение, военная техника, угрозы, Bloomberg, полигон, вокзал, батальон, соцсети, конфликт, военнослужащий, войска
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