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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Никифоров о передвижении войск РФ у украинской границы: Они под прицелом спецслужб

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Никифоров: Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ
Никифоров: Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ
Фото: president.gov.ua

Делать выводы о передвижении российских войск у границы с Украиной пока рано. Об этом в видеокомментарии, опубликованном в Facebook Офиса президента 8 ноября, заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

"Относительно российских войск и информационных сообщений по этой теме. Российская Федерация уже давно держит вблизи границы Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом как наших спецслужб, так и спецслужб наших партнеров", – сказал Никифоров. 

Он отметил, что разведка заметила "определенные изменения, не столько количественные, сколько качественные". 

"Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ. Но выводы относительно конкретных целей России и возможного развития событий на границе пока делать преждевременно. Главное – что у Украины и наших партнеров есть полная и оперативная коммуникация на разных уровнях и мы готовы реагировать на любые сценарии", – добавил пресс-секретарь президента.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

В сентябре Россия и Беларусь провели на территории обеих стран масштабные учения "Запад 2021". На них отрабатывали сценарий "развязывания агрессии против Союзного государства". В учениях принимали участие около 200 тыс. человек, было задействовано свыше 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе свыше 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, до 15 кораблей.

Официально учения завершились 16 сентября, но массового возвращения в пункты постоянной дислокации тех батальонно-тактических групп, которые вышли на усиление, не было, отмечал в конце месяца главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

ГУР Министерства обороны Украины сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в начале ноября приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины. 

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Россия, Украина, вооружение, война в Украине, война на Донбассе, войска, российские военные, Сергей Никифоров
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