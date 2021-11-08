Никифоров о передвижении войск РФ у украинской границы: Они под прицелом спецслужб

Никифоров: Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ Фото: president.gov.ua

"Относительно российских войск и информационных сообщений по этой теме. Российская Федерация уже давно держит вблизи границы Украины специфические группировки войск. Их характер и активность позволяют делать определенные выводы об их назначении. Конечно, они под прицелом как наших спецслужб, так и спецслужб наших партнеров", – сказал Никифоров.

Он отметил, что разведка заметила "определенные изменения, не столько количественные, сколько качественные".

"Продолжается определенное усиление. Именно такие изменения стали причиной обеспокоенности наших партнеров, что вылилось в публикации западных СМИ. Но выводы относительно конкретных целей России и возможного развития событий на границе пока делать преждевременно. Главное – что у Украины и наших партнеров есть полная и оперативная коммуникация на разных уровнях и мы готовы реагировать на любые сценарии", – добавил пресс-секретарь президента.