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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Спикер Зеленского не понимает, зачем СМИ из США распространяют информацию о наращивании войск РФ на границе Украины

По словам Никифорова, Минобороны Украины "не подтверждает" сосредоточение войск РФ свыше нормального уровня у границ Украины
По словам Никифорова, Минобороны Украины "не подтверждает" сосредоточение войск РФ свыше нормального уровня у границ Украины
Фото: Sergii Nykyforov / Facebook

У Украины нет информации относительно наращивании численности российских войск в аннексированном РФ Крыму, ОРДЛО и вблизи государственной границы. Об этом 7 ноября в эфире телеканала "Дом" заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

По словам Никифорова, Минобороны Украины "не подтверждает сосредоточение войск [РФ] свыше нормального уровня у границ Украины".

Он отметил, что на селекторном совещании у президента после его возвращения из Шотландии выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который "не рассказал ни о чем таком тревожном, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она? По крайней мере у Офиса президента сейчас по этому поводу нет никакой подтверждающей информации", – сказал Никифоров.

Контекст:

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, рассказал глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины, комментируя статью The Washington Post, сообщило 1 ноября, что не зафиксировало дополнительного перебрасывания российских подразделений, вооружения и военной техники к российско-украинской границе.

После публикации Politico в ГУР отметили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать информацию от Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

По словам министра обороны Алексея Резникова, Украина ведет консультации с партнерами с момента появления сообщений о стягивании Россией войск к границе.

Теги: Россия, СМИ, США, Крым, Украина, военные, граница, военная техника, Минобороны, ОРДЛО, The Washington Post, Валерий Залужный, Офис президента Украины, спикер, российские военные, Сергей Никифоров
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