Спикер Зеленского не понимает, зачем СМИ из США распространяют информацию о наращивании войск РФ на границе Украины

По словам Никифорова, Минобороны Украины "не подтверждает" сосредоточение войск РФ свыше нормального уровня у границ Украины Фото: Sergii Nykyforov / Facebook

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе. 1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины.

По словам Никифорова, Минобороны Украины "не подтверждает сосредоточение войск [РФ] свыше нормального уровня у границ Украины".

Он отметил, что на селекторном совещании у президента после его возвращения из Шотландии выступал главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный, который "не рассказал ни о чем таком тревожном, что должно было как-то насторожить".

"Остается открытым вопрос, зачем американские СМИ распространяют такую информацию, правдивая ли она? По крайней мере у Офиса президента сейчас по этому поводу нет никакой подтверждающей информации", – сказал Никифоров.