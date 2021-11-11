США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении РФ в Украину – Bloomberg

Оценки Вашингтона основываются на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Они подкреплены общедоступными доказательствами, отметили чиновники, знакомые с мнением американской администрации.
По мнению близкого к Кремлю источника Bloomberg, Россия пока не планирует начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости.
Другой собеседник агентства в Москве подчеркнул, что наступление РФ маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.
Из-за необычной военной активности РФ рядом с Украиной в Белом доме обеспокоены, что Россия может повторить ошибку 2014 года, заявил 10 ноября по итогам заседания комиссии стратегического партнерства Украина – США госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, в Вашингтоне "нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики".
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил на совместной с Блинкеном пресс-конференции, что получил "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны РФ.
"То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным изысканиям и анализу, добавляет некоторые новые элементы, что позволяет нам получить более хорошую и полную картину", – сказал украинский министр.
11 ноября в Вашингтоне Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы с заместителем Блинкена по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.
Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.
Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.
5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.
30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.
1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.
5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.
6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.
8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.
США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.