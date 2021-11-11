США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении РФ в Украину – Bloomberg

Оценки Вашингтона основываются на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Они подкреплены общедоступными доказательствами, отметили чиновники, знакомые с мнением американской администрации.

По мнению близкого к Кремлю источника Bloomberg, Россия пока не планирует начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости.

Другой собеседник агентства в Москве подчеркнул, что наступление РФ маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

Из-за необычной военной активности РФ рядом с Украиной в Белом доме обеспокоены, что Россия может повторить ошибку 2014 года, заявил 10 ноября по итогам заседания комиссии стратегического партнерства Украина – США госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, в Вашингтоне "нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил на совместной с Блинкеном пресс-конференции, что получил "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны РФ.

"То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным изысканиям и анализу, добавляет некоторые новые элементы, что позволяет нам получить более хорошую и полную картину", – сказал украинский министр.

11 ноября в Вашингтоне Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы с заместителем Блинкена по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.