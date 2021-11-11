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ВОЙНА В УКРАИНЕ

США предупредили партнеров в Европе о возможном вторжении РФ в Украину – Bloomberg

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Bloomberg написало 8 ноября, что Россия перебрасывает танки к украинской границе
Bloomberg написало 8 ноября, что Россия перебрасывает танки к украинской границе
Фото: Минобороны России / Facebook

США проинформировали своих европейских партнеров по поводу возможной военной операции РФ против Украины. Об этом 11 ноября со ссылкой на источники пишет Bloomberg.

Оценки Вашингтона основываются на информации, которой США еще не поделились с ЕС. Они подкреплены общедоступными доказательствами, отметили чиновники, знакомые с мнением американской администрации.

По мнению близкого к Кремлю источника Bloomberg, Россия пока не планирует начинать войну с Украиной, но хочет показать, что готова применить силу в случае необходимости.

Другой собеседник агентства в Москве подчеркнул, что наступление РФ маловероятно, поскольку российские войска столкнутся с общественным сопротивлением в Киеве и других городах.

Из-за необычной военной активности РФ рядом с Украиной в Белом доме обеспокоены, что Россия может повторить ошибку 2014 года, заявил 10 ноября по итогам заседания комиссии стратегического партнерства Украина – США госсекретарь Энтони Блинкен. По его словам, в Вашингтоне "нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики".

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил на совместной с Блинкеном пресс-конференции, что получил "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны РФ.

"То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным изысканиям и анализу, добавляет некоторые новые элементы, что позволяет нам получить более хорошую и полную картину", – сказал украинский министр.

11 ноября в Вашингтоне Кулеба и глава Офиса президента Андрей Ермак обсудили ситуацию на Донбассе и вдоль украинской границы с заместителем Блинкена по политическим вопросам Викторией Нуланд и советником президента США по вопросам национальной безопасности Джейкобом Салливаном.

Контекст:

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

РФ с конца марта наращивала войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму. Украинская разведка говорила, что Россия хотела расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам "ДНР" и "ЛНР" территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к "западным рубежам" две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они якобы задействованы в учениях. 22 апреля он заявил, что поставленные цели достигнуты и что с 23 апреля войска приступают к возвращению в пункты постоянной дислокации. При этом он сообщил, что техника и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые будут задействованы в учениях в сентябре, останутся на полигоне Погоново в Воронежской области.

Россия частично отвела военных из оккупированного Крыма, но на восточной границе Украины, в Воронежской области, они остались, говорил глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко 28 апреля.

5 мая газета The New York Times со ссылкой на высокопоставленных чиновников администрации президента США Джо Байдена сообщила, что Россия отвела несколько тысяч военнослужащих, но вдоль границы с Украиной остается еще примерно 80 тыс. военных, что до сих пор является наибольшим количеством сил, которое Россия накопила там с момента аннексии Крыма в 2014 году.

30 октября американская газета The Washington Post написала, что Россия возобновила наращивание численности своих войск у границы с Украиной и это вызывает беспокойство у высокопоставленных лиц в США и Евросоюзе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые фото, отметив, что на них видна военная техника, которую РФ якобы стянула к границам Украины. В ГУР Минобороны Украины сообщили 2 ноября, что каких-либо изменений на границе с РФ не произошло. В Кремле не стали комментировать публикацию Politico.

5 ноября начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Сергей Шаптала сказал, что украинская разведка не фиксирует наращивания российских войск у границы Украины. По его данным, российские войска возвращаются в пункты постоянной дислокации.

6 ноября канал CNN сообщил, ссылаясь на свои источники, что директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс приезжал в Москву из-за наращивания российских войск у границы Украины.

8 ноября Bloomberg со ссылкой на данные военно-разведывательной компании Janes написало, что Россия перебрасывает танки к украинской границе.

США предупредили Россию о возможных последствиях из-за концентрации ее войск на границе с Украиной.

Теги: Россия, США, Украина, Брюссель, граница, Вашингтон, агрессия, аннексия, Bloomberg, вторжение, Европа, наступление, Евросоюз, войска, ЕС
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