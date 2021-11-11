Блинкен о концентрации войск РФ у границы Украины: США обеспокоены, что Россия может повторить ошибку 2014 года

Блинкен: У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики Фото: EPA

Мероприятие транслировалось в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"У нас нет ясности касательно намерений Москвы, но нам известны ее методики. И мы обеспокоены, что Россия может совершить серьезную ошибку, попытавшись заново сделать то, что она предприняла в 2014 году", – сказал Блинкен.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил на пресс-конференции, что получил "более подробную картину" относительно "попыток эскалации" со стороны РФ.

"То, что мы услышали и увидели сегодня в Вашингтоне, соответствует нашим собственным изысканиям и анализу, добавляет некоторые новые элементы, что позволяет нам получить более хорошую и полную картину", – сказал украинский министр.