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США и Украина подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве

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Хартия подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, отметил Блинкен (справа)
Хартия подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины, отметил Блинкен (справа)
Фото: mfa.gov.ua

Соединенные Штаты и Украина 10 ноября подписали Хартию о стратегическом партнерстве двух стран. Об этом во время совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мероприятие транслировалось в YouTube Госдепартамента США и в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал Блинкен.

https://www.facebook.com/UkraineMFA/videos/1771747776549480/

Текст хартии опубликован на сайте Госдепартамента США. Она включает четыре раздела:

  • "Принципы сотрудничества";
  • "Безопасность и противодействие российской агрессии";
  • "Демократия и верховенство закона";
  • "Экономическая трансформация".

"Поддержка суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга составляет основу наших двусторонних отношений", – говорится в документе.

В то же время США "поддерживают право Украины самостоятельно определять свой будущий внешнеполитический курс", в том числе в отношении стремления Киева вступить в НАТО.

Отмечается, что Соединенные Штаты "намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии" РФ, США не признают и никогда не признают попытку России аннексировать Крым.

Вашингтон также признает прогресс Киева в проведении реформ. США и Украина намерены укреплять экономические и торговые связи, способствовать либерализации условий торговли и облегчить доступ к рынкам для товаров и услуг. В то же время Украина обязуется уделять приоритетное внимание реформе корпоративного управления.

"Эта хартия заменяет Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной, подписанную в Вашингтоне 19 декабря 2008 года. Соединенные Штаты и Украина намерены пересматривать эту хартию каждые 10 лет или раньше, если обе стороны считают, что изменения необходимы", – говорится в документе.

Контекст:

В декабре 2008 года была подписана Хартия о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом поставили подпись тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и госсекретарь США того времени Кондолиза Райс. Церемония прошла в Госдепартаменте США.

В документе, свидетельствующем о намерении США углубить отношения с Украиной, отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.

В 2009 году Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. Состоялось несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече тогдашних президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.

1 сентября 2021 года президент США Джо Байден принял украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Лидеры сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину

Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.

По итогам визита президента Украины в США в сентябре 2021 года страны решили активизировать комиссию стратегического партнерства и обеспечить ресурсами "для преодоления вызовов XXІ века".

Теги: Россия, США, Украина, НАТО, экономика, МИД Украины, демократия, реформы, Вашингтон, агрессия, Дмитрий Кулеба, Энтони Блинкен, торговля, пресс-конференция, суверенитет, встреча, сотрудничество, членство
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