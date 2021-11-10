США и Украина подписали Хартию о стратегическом сотрудничестве

Мероприятие транслировалось в YouTube Госдепартамента США и в Facebook украинского внешнеполитического ведомства.

"Обновленная Хартия о стратегическом партнерстве США и Украины, которую мы с главой МИД [Украины] подписали сегодня, подтверждает непоколебимую приверженность США суверенитету и территориальной целостности Украины", – сказал Блинкен.

Текст хартии опубликован на сайте Госдепартамента США. Она включает четыре раздела:

"Принципы сотрудничества";

"Безопасность и противодействие российской агрессии";

"Демократия и верховенство закона";

"Экономическая трансформация".

"Поддержка суверенитета, независимости, территориальной целостности и нерушимости границ друг друга составляет основу наших двусторонних отношений", – говорится в документе.

В то же время США "поддерживают право Украины самостоятельно определять свой будущий внешнеполитический курс", в том числе в отношении стремления Киева вступить в НАТО.

Отмечается, что Соединенные Штаты "намерены поддержать усилия Украины по противодействию вооруженной агрессии" РФ, США не признают и никогда не признают попытку России аннексировать Крым.

Вашингтон также признает прогресс Киева в проведении реформ. США и Украина намерены укреплять экономические и торговые связи, способствовать либерализации условий торговли и облегчить доступ к рынкам для товаров и услуг. В то же время Украина обязуется уделять приоритетное внимание реформе корпоративного управления.

"Эта хартия заменяет Хартию о стратегическом партнерстве между США и Украиной, подписанную в Вашингтоне 19 декабря 2008 года. Соединенные Штаты и Украина намерены пересматривать эту хартию каждые 10 лет или раньше, если обе стороны считают, что изменения необходимы", – говорится в документе.