Кулеба: У Украины есть мощные союзники и партнеры, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

"Совместно с государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы закрепим новый уровень стратегического партнерства с нашим союзником номер один в области безопасности – проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США при участии расширенных делегаций обоих государств... Комиссия стратегического партнерства является главным двигателем этого процесса. Работа этого двигателя – это конкретные результаты для безопасности и развития нашей страны. А безопасность и развитие страны в целом – это безопасность и благосостояние каждого гражданина. Так мы реализуем стратегию внешнеполитической деятельности на американском направлении", – заявил он.
По словам Кулебы, готовность США к новому этапу стратегического партнерства "свидетельствует о высоком уровне доверия между нашими странами".
"Очень важно, что благодаря системной работе мы вышли на это важное событие именно сейчас, когда Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. В этих условиях мы пришлем Москве четкий месседж: Украина и США едины. Украина не останется наедине с государством-агрессором. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии. Это лучший способ сдерживания России от эскалации", – написал дипломат.
1 сентября президент США Джо Байден принял украинского президента Владимира Зеленского в Вашингтоне. Лидеры сделали совместное заявление перед СМИ. Глава Белого дома сказал, что партнерство между Украиной и США крепко, как никогда, и будет становиться еще крепче. Байден отметил, что хочет приехать с визитом в Украину.
Еще до завершения встречи президентов США и Украина сделали совместное заявление о стратегическом партнерстве между странами. В частности, оба государства призвали РФ выполнить обязательства по прекращению огня на Донбассе, Вашингтон поддержал право Киева выбирать свой внешнеполитический курс, включая членство в НАТО. Кроме того, правительство США пообещало выделить Украине на реформы сотни миллионов долларов в 2021 году. Также Украина и США договорились активизировать работу комиссии стратегического партнерства между странами.
Кроме этого, президенты президенты пообщались во время приема в художественной галерее Глазго в рамках климатической конференции ООН 2 ноября. Зеленский написал о встрече с Байденом в Twitter. Он отметил, что во время разговора с президентом США в Глазго "обсудил ситуацию с безопасностью на Донбассе".
Также президенты в этом году провели несколько телефонных разговоров.
В декабре 2008 года была подписана Хартия о стратегическом партнерстве Украины и США. Под документом поставили подпись тогдашний министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко и госсекретарь США того времени Кондолиза Райс. Церемония прошла в Госдепартаменте США.
В документе, свидетельствующем о намерении США углубить отношения с Украиной, отмечалась важность двусторонних отношений в сфере обороны, безопасности, экономики, торговли, энергетической безопасности, демократии и культурного обмена. Кроме того, США обязались поддерживать и усиливать Украину как кандидата на членство в НАТО.
В 2009 году Киев и Вашингтон договорились о создании двусторонней комиссии по стратегическому партнерству. Состоялось несколько заседаний комиссии, но регулярными они не стали. В 2018 году на встрече президентов Украины и США Петра Порошенко и Дональда Трампа была достигнута договоренность о возобновлении работы органа, но провести смогли только одно заседание: 16 ноября 2018-го главы внешнеполитических ведомств Павел Климкин и Майк Помпео обсудили поставки американской военной помощи и ситуацию в Крыму и на Донбассе.
По итогам визита президента Украины в США в сентябре 2021 года страны решили активизировать комиссию стратегического партнерства и обеспечить ресурсами "для преодоления вызовов XX века".
Заседание комиссии состоится в Вашингтоне. На нем министр иностранных дел Украины и государственный секретарь США намерены утвердить новую хартию между государствами.