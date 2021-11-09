Кулеба: У Украины есть мощные союзники и партнеры, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии

"Совместно с государственным секретарем США Энтони Блинкеном мы закрепим новый уровень стратегического партнерства с нашим союзником номер один в области безопасности – проведем заседание Комиссии стратегического партнерства Украина – США при участии расширенных делегаций обоих государств... Комиссия стратегического партнерства является главным двигателем этого процесса. Работа этого двигателя – это конкретные результаты для безопасности и развития нашей страны. А безопасность и развитие страны в целом – это безопасность и благосостояние каждого гражданина. Так мы реализуем стратегию внешнеполитической деятельности на американском направлении", – заявил он.

По словам Кулебы, готовность США к новому этапу стратегического партнерства "свидетельствует о высоком уровне доверия между нашими странами".

"Очень важно, что благодаря системной работе мы вышли на это важное событие именно сейчас, когда Россия продолжает провоцировать и вести себя агрессивно по отношению к Украине. В этих условиях мы пришлем Москве четкий месседж: Украина и США едины. Украина не останется наедине с государством-агрессором. У нас есть мощные союзники и партнеры, которые готовы выставить РФ большой ценник за попытку расширения агрессии. Это лучший способ сдерживания России от эскалации", – написал дипломат.