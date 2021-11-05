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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Международные эксперты опубликовали отчет об оружии российского происхождения на Донбассе

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При создании отчета организация сотрудничала с контрразведкой СБУ и другими ведомствами
При создании отчета организация сотрудничала с контрразведкой СБУ и другими ведомствами
Фото: ssu.gov.ua

Международная неправительственная организация Conflict Armament Research 4 ноября опубликовала отчет "Оружие войны в Украине. Трехлетнее исследование поставок вооружения в Донецкой и Луганской областях". Об этом 4 ноября сообщил пресс-центр Службы безопасности Украины.

"На 230 страницах этого исследования содержится значительный массив фактологических данных, которые являются бесспорным свидетельством использования незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники именно российского производства", – говорится в сообщении.

В пресс-центре заявили, что это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества организации с контрразведкой СБУ, начатого в 2018 году.

"Целью работы было донесение до международного сообщества объективной и беспристрастной информации о характере и происхождении оружия на востоке Украины. Опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных о вооружении и боеприпасах российского производства. Специалисты Conflict Armament Research изучили десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов", – проинформировали в СБУ.

Деятельность организации также поддержали Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел, Офис генерального прокурора, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины и Государственная пограничная служба Украины.

"Совместными действиями оказано содействие интернациональной организации в соборе и анализе выявленных и изъятых отдельных видов вооружений и военной техники (ОВТ) российского производства в районе ООС", – говорится в сообщении.

Контекст:

В СБУ сообщили, что Conflict Armament Research создана в 2011 году и наделена полномочиями Европейского союза по сбору, обобщению и анализу данных о происхождении вооружения и военной техники, используемых в зонах вооруженных конфликтов в разных регионах мира.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

По данным уполномоченного Верховной Рады по правам человека Людмилы Денисовой, за время вооруженного конфликта на Донбассе погибло почти 14 тыс. украинцев, из них 4 тыс. – гражданские лица. Также в результате российской агрессии на Донбассе погибло 158 детей.

22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.

За год действия перемирия погибло 45 украинских военнослужащих и 163 получили ранения, сообщали в ТКГ 27 июля. 18 октября в ВСУ проинформировали, что с начала 2021-го в боях на Донбассе погибло 55 украинских военнослужащих, 217 были ранены.

Теги: Россия, СБУ, оружие, Луганская область, Донецкая область, российская агрессия, война в Украине, ОРДЛО
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