Международные эксперты опубликовали отчет об оружии российского происхождения на Донбассе

При создании отчета организация сотрудничала с контрразведкой СБУ и другими ведомствами Фото: ssu.gov.ua

"На 230 страницах этого исследования содержится значительный массив фактологических данных, которые являются бесспорным свидетельством использования незаконными вооруженными формированиями на временно оккупированной территории Украины в Донецкой и Луганской областях вооружения и военной техники именно российского производства", – говорится в сообщении.

В пресс-центре заявили, что это первый отчет Conflict Armament Research, который стал результатом сотрудничества организации с контрразведкой СБУ, начатого в 2018 году.

"Целью работы было донесение до международного сообщества объективной и беспристрастной информации о характере и происхождении оружия на востоке Украины. Опубликованный отчет впервые подробно охватил большой объем данных о вооружении и боеприпасах российского производства. Специалисты Conflict Armament Research изучили десятки реальных видов стрелкового оружия и боеприпасов, противопехотных мин, гранатометов и переносных зенитно-ракетных комплексов", – проинформировали в СБУ.

Деятельность организации также поддержали Министерство обороны Украины, Министерство внутренних дел, Офис генерального прокурора, Национальная гвардия Украины, Национальная полиция Украины и Государственная пограничная служба Украины.

"Совместными действиями оказано содействие интернациональной организации в соборе и анализе выявленных и изъятых отдельных видов вооружений и военной техники (ОВТ) российского производства в районе ООС", – говорится в сообщении.