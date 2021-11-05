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Во Львове от COVID-19 умер ветеран АТО, прошедший Иловайский котел

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Досяк длительное время находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19
Досяк длительное время находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19
Фото: Львівський центр надання послуг учасникам бойових дій / Facebook

Во Львове от коронавируса скончался ветеран войны на Донбассе, 37-летний Юрий Досяк, прошедший Иловайский котел в 2014 году. Об этом сообщает Львовский центр предоставления услуг участникам боевых действий в Facebook.

"С глубокой грустью сообщаем, что сегодня утром отошел в вечность участник боевых действий Юрий Досяк. Юрий – боец-доброволец батальона "Донбасс", выживший в Иловайске, вернулся из плена. Но, к сожалению, здесь недуг оказался сильнее", – говорится в сообщении.

https://www.facebook.com/LCNPUBD/posts/5151430781540965

Его жена Наталья Гнатив сообщила в Facebook, что утром 5 ноября произошла внезапная остановка сердца.

https://www.facebook.com/natalka.hnativ/posts/4506945766057672

"Укринформ" отмечает, что Досяк длительное время находился в больнице с обширной двусторонней пневмонией, вызванной COVID-19, и был под аппаратом ИВЛ. Неделю он пролежал в медицинской коме, однако накануне вышел из нее, был в медицинском сне и у мужчины наблюдалась положительная динамика. Семья ветерана АТО начала копить деньги на его лечение.

Львовянин Досяк был активным участником Майдана, а когда началась российская агрессия на востоке Украины, пошел добровольцем в батальон "Донбасс". Участвовал в освобождении Попасной, в боях за Марьинку, а при выходе из Иловайского котла попал на 119 дней в плен к российским боевикам в Донецке. После возвращения домой Досяк основал собственный реабилитационный центр "Благодарный Эродий" с фермерским хозяйством для побратимов.

Контекст:

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

За время эпидемии в Украине подтвердили более 3 млн случаев COVID-19, почти 71 тыс. человек умерли.

Теги: Львов, Иловайск, АТО, война в Украине, война на Донбассе, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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