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Украина – третья в мире по количеству умерших от COVID-19 за сутки

По смертности от коронавируса за сутки Украину опережают только Россия и США
По смертности от коронавируса за сутки Украину опережают только Россия и США
Фото: depositphotos.com

Украина находится на третьем месте в мире по суточному числу умерших от коронавируса. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Worldometer.

Согласно данным на 4 ноября список первых пяти стран в мире по суточной смертности от COVID-19 выглядел так:

  • Россия – 1195;
  • США – 1149;
  • Украина – 699;
  • Румыния – 434;
  • Бразилия – 411.
Скриншот: worldometers.info
Скриншот: worldometers.info

В Европе Украина занимает второе место по суточной смертности от COVID-19. На первом Россия, третьем – Румыния, четвертом – Польша (250), на пятом – Великобритания (214).

Скриншот: worldometers.info
Скриншот: worldometers.info

По количеству выявленных за сутки больных Украина четвертая в Европе (лидер – Россия) и шестая в мире (лидер – США).

Контекст:

В Украине постепенно ухудшается эпидемическая ситуация, говорил 4 августа Кузин. Летом в стране фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре показатель увеличился в разы. Четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября Ляшко.

По состоянию на 4 ноября в стране подтвердили более 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончалось более 70 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 2,5 млн человек.

Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.

21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.

С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.

24 февраля в Украине стартовала вакцинация. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию почти 7,6 млн.

Введение "красных" зон в регионах вызывает "прививочный бум", заявляли в Киевской школе экономики 19 октября. 

Теги: Россия, США, Украина, Румыния, Польша, Великобритания, Бразилия, болезнь, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, коронавирус
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