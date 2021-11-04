Шкарлет рассказал, сколько педагогов в Украине вакцинированы от COVID-19

"На сегодня полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 835 тыс. воспитателей садиков, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений", – написал он.
По словам Шкарлета, минимум одной дозой вакцинированы почти 88% работников сферы дошкольного образования, почти 92% – сферы общего среднего, 94,5% – специализированного, почти 91% – профессионального и проффесионально-технического, 89% – профессионального предвысшего и почти 81% – профессионального высшего.
Министр сообщил, что минимум одну дозу вакцины получили почти 92% учителей школ.
"Двумя дозами вакцинированы более 474 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 73,5%", – написал он.
Самое большое количество вакцинированных минимум одной дозой работников школ в Хмельницкой (почти 99%), Николаевской (97,5%), Киевской (97,4%), Харьковской (96,4%) и Донецкой (96%) областях.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Минздрав Украины 7 октября издал приказ, согласно которому обязательно должны быть вакцинированы от коронавируса педагоги, работники центральных органов исполнительной власти, министерств и их структурных подразделений, а также местных, районных и городских государственных администраций. Он вступит в силу 8 ноября.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет.
По состоянию на 4 ноября в стране минимум одну дозу вакцины получили 10,9 млн человек, а 7,7 млн украинцев получили две дозы и завершили иммунизацию.