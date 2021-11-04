Шкарлет рассказал, сколько педагогов в Украине вакцинированы от COVID-19

"На сегодня полный цикл вакцинации от COVID-19 прошли почти 835 тыс. воспитателей садиков, учителей школ, профтехов, колледжей, преподавателей университетов и других работников учебных заведений", – написал он.

По словам Шкарлета, минимум одной дозой вакцинированы почти 88% работников сферы дошкольного образования, почти 92% – сферы общего среднего, 94,5% – специализированного, почти 91% – профессионального и проффесионально-технического, 89% – профессионального предвысшего и почти 81% – профессионального высшего.

Министр сообщил, что минимум одну дозу вакцины получили почти 92% учителей школ.

"Двумя дозами вакцинированы более 474 тыс. работников учреждений общего среднего образования, или 73,5%", – написал он.

Самое большое количество вакцинированных минимум одной дозой работников школ в Хмельницкой (почти 99%), Николаевской (97,5%), Киевской (97,4%), Харьковской (96,4%) и Донецкой (96%) областях.