В Минздраве Украины раскритиковали дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям "красной" зоны карантина

На это во время пресс-конференции 4 ноября обратил внимание замглавы Минздрава – главный санврач Украины Игорь Кузин. Мероприятие транслировал в YouTube "Укринформ".

Кузин отметил, что постановление правительства предусматривает, что в "красной" зоне карантина разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.

"Решения областных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить постановлению №1236... По моему убеждению, в областях должен продолжаться учебный процесс... Пока мы должны выполнять решение, принятое местными властями, но мы надеемся, что очень быстро сможем предоставить разъяснение", – сказал Кузин.

2 ноября министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в Telegram, что из-за невыполнения постановления Кабмина в "красной" зоне на дистанционную форму обучения перешли 3207 школ, больше всего – во Львовской области (819).

4 ноября он отметил в Telegram, что одну прививку от COVID-19 получили почти 92% учителей, 73,5%, или 474 тыс. работников учреждений общего среднего образования, вакцинированы двумя дозами.