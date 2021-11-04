В Минздраве Украины раскритиковали дистанционное обучение в школах, которые отвечают требованиям "красной" зоны карантина

На это во время пресс-конференции 4 ноября обратил внимание замглавы Минздрава – главный санврач Украины Игорь Кузин. Мероприятие транслировал в YouTube "Укринформ".
Кузин отметил, что постановление правительства предусматривает, что в "красной" зоне карантина разрешается работа школ при условии вакцинации 100% педагогов и персонала учреждения.
"Решения областных комиссий ТЭБ и ЧС не должны противоречить постановлению №1236... По моему убеждению, в областях должен продолжаться учебный процесс... Пока мы должны выполнять решение, принятое местными властями, но мы надеемся, что очень быстро сможем предоставить разъяснение", – сказал Кузин.
2 ноября министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил в Telegram, что из-за невыполнения постановления Кабмина в "красной" зоне на дистанционную форму обучения перешли 3207 школ, больше всего – во Львовской области (819).
4 ноября он отметил в Telegram, что одну прививку от COVID-19 получили почти 92% учителей, 73,5%, или 474 тыс. работников учреждений общего среднего образования, вакцинированы двумя дозами.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. 21 июля начался пятый этап иммунизации: привиться могут все желающие в возрасте от 18 лет. В октябре Минздрав разрешил вакцинацию детей от 12 лет.
В Украине с начала прививочной кампании вакцинированы почти 10,9 млн человек, из них полностью иммунизированы и получили две дозы – около 7,7 млн.
Сейчас в Украине действует адаптивный карантин. Последний раз Кабмин продлил его до 31 декабря. Регионы делятся на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню ограничений, которые зависят от эпидемической ситуации.
21 сентября Госкомиссия по вопросам ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании ввела "желтый" уровень эпидемической опасности на всей территории Украины с 23 сентября.
С тех пор в "красную" зону карантина перешли 15 областей: Херсонская (с 15 октября), Запорожская, Одесская, Донецкая, Днепропетровская (с 18 октября), Сумская (с 23 октября), Ровенская, Николаевская (с 26 октября), Житомирская, Ивано-Франковская, Киевская, Луганская, Львовская, Хмельницкая и Черниговская (с 30 октября). C 1 ноября в "красную" зону эпидемической опасности перешел Киев.
22 сентября глава Минздрава Виктор Ляшко сообщал, что Министерство здравоохранения предложило ввести обязательную вакцинацию от коронавирусной инфекции сотрудников учреждений образования, сотрудников министерств и органов центральной власти, а также местных государственных администраций. Минздрав утвердил этот приказ 4 октября, его зарегистрировали в Минюсте 7 октября. Приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования, с 8 ноября.