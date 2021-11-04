В Украине за сутки получили прививки от коронавируса 299 тыс. человек

В Минздраве подчеркивают, что большинство попадающих с COVID-19 в больницы не вакцинированы Фото: depositphotos.com

Первую дозу вакцины получили 212 968 человек, вторую – 86 304 человека.

С начала вакцинальной кампании привито 10 895 720 человек, из них получили одну дозу – 10 895 718 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы – 7 682 891 человек.

В общей сложности в Украине сделали около 18,6 млн прививок от коронавируса.

93,2% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе – не вакцинированы, подчеркнули в Минздраве.