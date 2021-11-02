43% украинцев не готовы вакцинироваться от коронавируса – опрос

36% украинцев уже сделали одну или две прививки от COVID-19 Фото: ЕРА

В то же время 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19.

Еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.

"Важно понимать, что опрос проходил только среди взрослого населения Украины, тогда как официальная статистика количества вакцинированных выводится среди всего населения. По сравнению с июлем этого года лояльность к вакцинации возросла. Относительно больше тех, кто не хочет делать прививки, среди молодых респондентов", – уточняют социологи.

37% украинцев возлагают ответственность за вакцинацию населения на министра здравоохранения. 18% опрошенных говорят, что за это должен нести ответственность президент страны, 13% – главный санитарный врач, 10% – Верховная Рада и 3% – премьер-министр.

Опрос проводился с 21-го по 23 октября среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, а также Крыма. Были опрошены 2500 респондентов методом телефонного интервью с использованием компьютера. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2%.