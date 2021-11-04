На вокзалах Украины прививки от коронавируса получили 30 тыс. человек

В Киеве на вокзале вакцинировались почти 4 тыс. человек Фото: Укрзалізниця / Telegram

"На Центральном железнодорожном вокзале Киева прививку против COVID-19 получила Наталья и стала 30-тысячным гражданином, который вакцинировался на железнодорожном вокзале. Менее чем за две недели в центрах вакцинации, развернутых на 31 железнодорожном вокзале страны, вакцинировали десятки тысяч желающих", – отметили в релизе.

В Киеве на вокзале вакцинировались почти 4 тыс. человек. Центр вакцинации расположен в Синем зале, где работает пункт команды поддержки "Дія".

"Специалисты предоставляют необходимую информацию об установке приложения "Дія", решают вопросы по генерированию СOVID-сертификата в приложении или на портале", – рассказали в пресс-службе.

21 октября на железнодорожных вокзалах Украины начали работать пункты вакцинации и экспресс-тестирования на COVID-19.