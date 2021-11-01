"Укрзалізниця" получила первые пять вагонов Крюковского завода

Первые пять вагонов приняли в Киеве специалисты филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця".

"По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены "Укрзалізниці" до конца 2021 года. Таким образом, компания с опережением графика получила первые пять купейных вагонов из этой партии", – уточнили в релизе.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить 51 купейный вагон, 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава.