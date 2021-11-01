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"Укрзалізниця" получила первые пять вагонов Крюковского завода

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20 новых вагонов "Укрзалізниця" получит до конца 2021 года
20 новых вагонов "Укрзалізниця" получит до конца 2021 года
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

АО "Укрзалізниця" получило пять из 100 новых пассажирских вагонов Крюковского вагоностроительного завода. Об этом 1 ноября сообщила пресс-служба АО.

Первые пять вагонов приняли в Киеве специалисты филиала "Пассажирская компания" АО "Укрзалізниця".

"По условиям контракта, 20 из 100 заказанных вагонов должны быть поставлены "Укрзалізниці" до конца 2021 года. Таким образом, компания с опережением графика получила первые пять купейных вагонов из этой партии", – уточнили в релизе.

Крюковский вагоностроительный завод должен построить 51 купейный вагон, 12 спальных и 20 купейных вагонов, оборудованных для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле, а также 17 купейных вагонов для перевозки пассажиров с инвалидностью в колесном кресле и купе начальника поезда.

В госбюджете Украины на 2021 год предусмотрено 3 млрд грн на обновление подвижного состава.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству. Украинская железная дорога обеспечивает 82% грузовых и около 50% пассажирских перевозок, осуществляемых всеми видами транспорта; по объемам грузовых перевозок занимает четвертое место на Евразийском континенте, уступая только железным дорогам Китая, России и Индии, сказано на сайте компании.

Бывший глава правления "Укрзалізниці" Владимир Жмак в декабре 2020 года говорил в интервью "Минтрансу", что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

"Укрзалізниця" завершила переговоры с руководством Крюковского вагоностроительного завода о поставке 100 новых пассажирских вагонов. Об этом 19 июня 2021 года сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Теги: Украина, Укрзалізниця, железная дорога, инвалидность, вагоны, перевозки, инфраструктура, поезд, пассажиры, обновление
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