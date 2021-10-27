ГОРДОН
 
 
ПОЛИТИКА

Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзалізниці"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Состав правления "Укрзалізниці" назначен временно, отметили в компании
Состав правления "Укрзалізниці" назначен временно, отметили в компании
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Кабинет Министров Украины постановлением №1101 от 25 октября 2021 года утвердил новый состав правления АО "Укрзалізниця". Текст документа опубликован на сайте правительства.

Согласно постановлению, главой правления компании назначен Александр Камышин, до этого он исполнял обязанности руководителя компании, сообщил пресс-центр "Укрзалізниці".

Членами правления компании назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, Кабмин утвердил в должностях членов правления "Укрзалізниці" Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.

"Указанный состав правления "Укрзалізниці" назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров общества (по представлению нового состава наблюдательного совета) решения о формировании правления", – говорится в сообщении.

В то же время Кабмин прекратил полномочия членов правления "Укрзалізниці" Франтишека Буреша и Ивана Юрика, а также освободил от исполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабмина кандидатуры на должности новых членов набсовета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.

29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", документы можно подавать до 29 октября включительно.

Теги: Украина, Кабинет Министров, Укрзалізниця, правительство, Кабмин, Александр Камышин
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Вау, просто космос!" Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала прическу, на которую ушло 17 часов
"Вау, просто космос!" Блогер с увеличенными скулами Покрещук показала прическу, на которую ушло 17 часов
"Нереально хочется". Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте
"Нереально хочется". Ани Лорак на высоких каблуках оголила зону декольте
"Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Понимаю его желания". alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее
"Хорошо общаюсь с ребенком внутри. Понимаю его желания". alyona alyona выложила в сеть фото в подгузнике и соской на шее
"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения
"А пропадала ли?" Пропавшую пять суток назад актрису Светличную заподозрили в инсценировке своего исчезновения
"Настя, звезду прикройте", "Трусишки маловаты". Волочкова снялась в микробикни
"Настя, звезду прикройте", "Трусишки маловаты". Волочкова снялась в микробикни
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
"Папина копия", "Красавчик". Виктор Павлик показал новую фотосессию с четырехмесячным сыном
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
Ким Кардашян в новой рекламе взобралась в белье на стол
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Полякова сообщила, что ее дочь перенесла срочную операцию
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  Как приготовить печенье "пальцы ведьмы" на Хэллоуин. Рецепт
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
  "Она очень любит свое мнение". 38-летний сын Повалий высказался о своей матери
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
"Правду не удаляют". Melovin отреагировал на заявление Гвоздевой о том, что во время репетиции на "Танцах со звездами" он был выпивший
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
В сети показали гуляющую по магазину Пугачеву. Видео
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
Осадчая прогулялась в парке в белых брюках и черной куртке с подвернутыми рукавами
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
  "Это может меня высосать". Полякова рассказала, почему обратилась за помощью к швейцарскому психотерапевту
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
"Приехала проследить, чтобы не увели". Американский судья "Танцев со звездами" Чмерковский снялся в Киеве со своей женой
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
Организаторы M1 Music Awards перенесли церемонию вручения премии на 2022 год
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"О, еще одна Волочкова!" Наташа Королева показала фото из бани
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
"Она сошла с ума". 63-летняя Мадонна поделилась пикантными фото в кружевном бюстгальтере
  "Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Появилась цензура, откуда не ждали". Пикалов рассказал, как изменилась Елена Зеленская за время президентской каденции мужа
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
"Почему нет вкуса и чувства меры?" Дорофеева оголила живот до лобка
  "Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
"Пела песенки про писю". Таксист высадил актрису Бортич с сыном посреди улицы
  "Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Рыбаки говорят, что, когда он стал президентом, перестали там ходить. Туда нельзя". Пикалов рассказал, как живет его бывший сосед Петр Порошенко
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Супер-секси", "Смелая зажигалочка". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук оголилась полностью
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
"Танцевать можно сколько угодно, смотреть на это нельзя". Волочкова шокировала сеть своим танцем
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS