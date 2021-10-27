Кабмин утвердил новый состав правления "Укрзалізниці"

Согласно постановлению, главой правления компании назначен Александр Камышин, до этого он исполнял обязанности руководителя компании, сообщил пресс-центр "Укрзалізниці".

Членами правления компании назначены Григорий Бойко и Евгений Лященко. Кроме того, Кабмин утвердил в должностях членов правления "Укрзалізниці" Ореста Логунова, Александра Перцовского и Романа Черницкого.

"Указанный состав правления "Укрзалізниці" назначен временно, на период до принятия общим собранием акционеров общества (по представлению нового состава наблюдательного совета) решения о формировании правления", – говорится в сообщении.

В то же время Кабмин прекратил полномочия членов правления "Укрзалізниці" Франтишека Буреша и Ивана Юрика, а также освободил от исполнения обязанностей члена правления Ивана Синякова.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Кабинет Министров Украины не продлил контракты с главой наблюдательного совета компании "Укрзалізниця" Шевки Аджунером и членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. 23 сентября стало известно, что министр инфраструктуры Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабмина кандидатуры на должности новых членов набсовета "Укрзалізниці", среди них – Лещенко.

29 сентября начался конкурс по отбору независимых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", документы можно подавать до 29 октября включительно.