Стартовал конкурс по отбору независимых членов набсовета "Укрзалізниці"

Документы можно подавать до 16.45 29 октября.

Претенденты, в частности, должны иметь "полную гражданскую дееспособность" и "безупречную" деловую репутацию, полное высшее профильное образование, стаж работы не менее 10 лет на руководящих должностях в компаниях или на государственной службе.

Также кандидат должен свободно владеть по крайней мере одним из двух языков: украинским или английским. Украинский, как сообщили в пресс-службе, будет преимуществом, но не является обязательным.

Претенденты должны быть готовыми уделять деятельности на посту члена набсовета не менее 30 рабочих дней в год.