"Любимый борцун с коррупцией". Кубраков предложил вернуть Лещенко в набсовет "Укрзалізниці"

"Недолго вся страна праздновала отставку набсовета "Укрзалізниці". Кубраков снова подал на Кабмин Лещенко в набсовет "Укрзалізниці. Завтра на часе вопросов к правительству [в Верховной Раде] у меня будет много вопросов и к премьеру [Украины Денису Шмыгалю], и к министру", – отметила она.

Копию документа о рекомендации кандидатуры Лещенко опубликовал в Facebook бывший народный депутат Украины Борислав Береза. Кроме Лещенко, Кубраков представил кандидатуру Давида Ламджарии.

"Недолго любимый борцун с коррупцией был безработным. Видимо, [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак дал команду – и Лещенко быстро возвращают в "Укрзалізницю". Какие конкурсы? Какие профессионалы? Какая, нафиг, борьба с коррупцией? Сережу возвращают на довольствие в УЗ, где он может все время оправдывать факапы и провалы Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского. А зарплату ему будем платить мы с вами из своих налогов. В общем, власть в очередной раз показывает, что лояльные репутационные банкроты ей ближе, чем кто-либо", – прокомментировал он решение Кубракова.