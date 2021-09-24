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"Любимый борцун с коррупцией". Кубраков предложил вернуть Лещенко в набсовет "Укрзалізниці"

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Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года
Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года
Фото: Сергій Лещенко / Facebook

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков внес на рассмотрение Кабинета Министров Украины кандидатуры на должности новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці", среди них – бывший нардеп Сергей Лещенко. Об этом написала в Telegram 23 сентября глава временной следственной комиссии Верховной Рады по "Укрзалізниці", народный депутат от "Слуги народа" Юлия Гришина.

"Недолго вся страна праздновала отставку набсовета "Укрзалізниці". Кубраков снова подал на Кабмин Лещенко в набсовет "Укрзалізниці. Завтра на часе вопросов к правительству [в Верховной Раде] у меня будет много вопросов и к премьеру [Украины Денису Шмыгалю], и к министру", – отметила она.

Копию документа о рекомендации кандидатуры Лещенко опубликовал в Facebook бывший народный депутат Украины Борислав Береза. Кроме Лещенко, Кубраков представил кандидатуру Давида Ламджарии.

"Недолго любимый борцун с коррупцией был безработным. Видимо, [глава Офиса президента Украины Андрей] Ермак дал команду – и Лещенко быстро возвращают в "Укрзалізницю". Какие конкурсы? Какие профессионалы? Какая, нафиг, борьба с коррупцией? Сережу возвращают на довольствие в УЗ, где он может все время оправдывать факапы и провалы Ермака и [президента Украины Владимира] Зеленского. А зарплату ему будем платить мы с вами из своих налогов. В общем, власть в очередной раз показывает, что лояльные репутационные банкроты ей ближе, чем кто-либо", – прокомментировал он решение Кубракова.

https://www.facebook.com/borislav.bereza/posts/6874895359203178

Контекст:

Лещенко назначили членом наблюдательного совета "Укрзалізниці" в конце 2019 года. Он подавал в НАПК информацию, согласно которой за май 2021 года он получил зарплату в качестве члена набсовета "Укрзалізниці" в размере 332 тыс. грн. В прошлом году средняя месячная зарплата Лещенко составляла около 210 тыс. грн.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину.

ВСК 9 сентября признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Теги: Верховная Рада, коррупция, Укрзалізниця, Сергей Лещенко, Борислав Береза, набсовет, Юлия Гришина
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