СБУ выявила на "Укрзалізниці" хищения на 2 млн грн

"У дельцов была поддержка отдельных сотрудников АО "Укрзалізниця", которые закрывали глаза на заведомо поддельные документы. Среди их схем было внесение ложных данных об объемах выполненных работ. Например, при ремонте колесных пар отмечалось, что их ремонт проводился дважды, хотя на самом деле – только один раз. Таким образом, ремонт определенных агрегатов проводился только на бумаге", – отметили в релизе.

Инициированные СБУ экспертизы подтвердили махинации и нанесенный ущерб "Укрзалізниці" почти на 2 млн грн.

Должностным лицам коммерческой структуры сообщили о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных статьями Уголовного кодекса Украины:

ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

ч. 2 ст. 27 (виды соучастников);

ч.1 ст. 366 (служебный подлог).

Фото: ssu.gov.ua