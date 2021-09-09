"Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента – отчет временной следственной комиссии ВР

"Состояние, в котором оказалось государственное предприятие "Укрзалізниця", уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Это перевозки грузов и это перевозки пассажиров. Наша ВСК в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого положения "Укрзалізниці". Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, не являющийся профессиональными, квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые потери государственном перевозчику", – отметила Гришина.

Она подчеркнула, что руководство не сохраняет и не развивает государственное предприятие, к такому выводу пришла временная следственная комиссия. В частности, проверка выявила потерю трети стоимости основных фондов и хроническое невыполнение инвестиционных планов.

"За пять лет, которые мы исследовали, "Укрзалізницею" план капиталовложений выполнен лишь на 65%. И представьте себе, что не освоено в этом направлении почти 30 миллиардов гривен. В результате инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии. В результате вопрос безопасности движения в Украине стал уже просто скорее чудом, чем правилом", – сказала Гришина.