"Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и невежества топ-менеджмента – отчет временной следственной комиссии ВР

"Состояние, в котором оказалось государственное предприятие "Укрзалізниця", уже не позволяет ей в полной мере выполнять свои основные задачи. Это перевозки грузов и это перевозки пассажиров. Наша ВСК в промежуточном отчете назвала конкретные фамилии настоящих виновников такого положения "Укрзалізниці". Прежде всего это топ-менеджмент этой компании, не являющийся профессиональными, квалифицированными железнодорожниками, а их коррупция и невежество наносят непоправимые потери государственном перевозчику", – отметила Гришина.
Она подчеркнула, что руководство не сохраняет и не развивает государственное предприятие, к такому выводу пришла временная следственная комиссия. В частности, проверка выявила потерю трети стоимости основных фондов и хроническое невыполнение инвестиционных планов.
"За пять лет, которые мы исследовали, "Укрзалізницею" план капиталовложений выполнен лишь на 65%. И представьте себе, что не освоено в этом направлении почти 30 миллиардов гривен. В результате инфраструктура нашей железной дороги находится в критическом состоянии. В результате вопрос безопасности движения в Украине стал уже просто скорее чудом, чем правилом", – сказала Гришина.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.
Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали Гришину.
В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области. CНБО инициировал введение в компании временного управления, так как критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.