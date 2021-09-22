"Наконец-то убрали этих проходимцев". Нардеп Бондарев высказался об увольнении Лещенко и других членов набсовета "Укрзалізниці"

Так политик прокомментировал новости о том, что Кабинет Министров принял решение не продлевать контракты с главой наблюдательного совета "Укрзалізниці" Шевки Аджунером, членами набсовета Сергеем Лещенко, Андреасом Матье и Олегом Журавлевым. Об этом идет речь в документе на сайте компании. В набсовете в итоге остался только один член – Адомас Аудицкас, срок его полномочий истекают в 2022 году, пишет "Главком".

Бондарев считает, что все уволенные члены набсовета были непрофессионалами и перед новым составом органа будут стоять серьезные вызовы, так как им придется писать план спасения "Укрзалізниці" и выводить ее из кризиса.

"Наконец-то убрали этих проходимцев, которые были частью преступного сообщества, которое довело фактически "Укрзалізницю" до банкротства. Я надеюсь, что теперь Кабмин найдет приличных людей – украинцев, специалистов, которые смогут за короткий промежуток времени разработать план спасения этой компании, выхода из фактического банкротства, приведения в порядок, и мы увидим достойных людей, – заявил нардеп. – Потом набсовет должен разбить эту программу на функции под конкретный менеджмент, найти этот менеджмент, поставить задания, определить KPI. А дальше – ежеквартально по максимуму контролировать выполнение этих показателей".

"Главком" пишет со ссылкой на отчет временной следственной комиссии, что зарплаты сотрудников "Укрзалізниці" на некоторых специальностях составляют всего 5 тыс. грн, поэтому компания теряет кадры: из-за низких зарплат уволились уже 169 тыс. квалифицированных работников.

"При этом зарплата шести членов набсовета "Укрзалізниці" составила 34 млн грн (от 300 тыс. грн в месяц). Еще 20,6 млн грн заплатили пяти членам набсовета в качестве компенсации в 2020 году. При этом набсовет провел в 2020 году всего 32 заседания, из которых шесть были фиктивными. Таким образом, за 50 млн грн в год набсовет собирался дважды в месяц", – подчеркивает издание.