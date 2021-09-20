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Экономист Кушнирук заявил, что повышение тарифов на грузоперевозки не сделает "Укрзалізницю" прибыльной

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Борис Кушнирук: Массовые грузы не должны давать суперприбыль, но они вам дают главное, они вам дают поток, денежный постоянный поток
Борис Кушнирук: Массовые грузы не должны давать суперприбыль, но они вам дают главное, они вам дают поток, денежный постоянный поток
Фото: Борис Кушнірук / Facebook

Чтобы наращивать прибыль,"Укрзалізниця" должна расширять базу своих клиентов, а постоянное повышение тарифов только вынуждает бизнес искать альтернативные пути для перевозки своих грузов, заявил экономист Борис Кушнирук в комментарии сайту Politeka.

"Когда речь идет о перевозке основных грузов – железной руды, угля, зерновых, металлов, нефтепродуктов и так далее, то есть это вещи, которые являются массовыми, – песка, щебня, того, что нужно для строительства, – это массовые виды продукции. То задача ваша ["Укрзалізниці"] не в том, чтобы максимально увеличить тарифы, больше наварить... К чему это приводит? К тому, что вместо того, что часть идет затем в частный сектор, еще и другая вещь: если брать аграриев, то что они делают? Они начинают везти все это дорогами, разбивая их, – сказал эксперт. – Эти массовые грузы не должны давать суперприбыль, но они вам дают главное, они вам дают поток, денежный постоянный поток. И это для любого бизнеса очень важно".

Контекст:

В проекте приказа, опубликованном 9 сентября на сайте Министерства инфраструктуры, идет речь о повышении тарифов "Укрзалізниці" на перевозки грузов первого класса на 9% с 1 января 2022 года. Такое решение в МИУ объясняют "сокращением диспропорции между уровнями тарифных классов грузов и совершенствованием тарифной политики на железнодорожном транспорте".

В министерстве подсчитали, что это даст "Укрзалізниці" дополнительные доходы в размере 2,3 млрд грн и позволит увеличить финансовую возможность для обеспечения ремонта основных средств и инфраструктуры, направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов.

"Главком" пишет, что, учитывая предыдущий приказ, принятый 17 августа, тарифы на грузовые перевозки первого класса вырастут в целом на 40%, а за пять лет тарифы увеличились более чем вдвое.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании. По результатам первого полугодия 2021 года компания получила 1,4 млрд грн убытков"Убыточная деятельность "Укрзалізниці" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – констатировали представители компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. В сентябре ВСК представила отчет, согласно которому "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля и поручил Кабмину "принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу". СНБО также поручил Кабмину возложить на Кубракова обязанности главы правления "Укрзалізниці".

Теги: транспорт, Укрзалізниця, бизнес, тарифы, поезда, перевозки, грузоперевозки, Борис Кушнирук
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