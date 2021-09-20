Экономист Кушнирук заявил, что повышение тарифов на грузоперевозки не сделает "Укрзалізницю" прибыльной

"Когда речь идет о перевозке основных грузов – железной руды, угля, зерновых, металлов, нефтепродуктов и так далее, то есть это вещи, которые являются массовыми, – песка, щебня, того, что нужно для строительства, – это массовые виды продукции. То задача ваша ["Укрзалізниці"] не в том, чтобы максимально увеличить тарифы, больше наварить... К чему это приводит? К тому, что вместо того, что часть идет затем в частный сектор, еще и другая вещь: если брать аграриев, то что они делают? Они начинают везти все это дорогами, разбивая их, – сказал эксперт. – Эти массовые грузы не должны давать суперприбыль, но они вам дают главное, они вам дают поток, денежный постоянный поток. И это для любого бизнеса очень важно".

Контекст:

В проекте приказа, опубликованном 9 сентября на сайте Министерства инфраструктуры, идет речь о повышении тарифов "Укрзалізниці" на перевозки грузов первого класса на 9% с 1 января 2022 года. Такое решение в МИУ объясняют "сокращением диспропорции между уровнями тарифных классов грузов и совершенствованием тарифной политики на железнодорожном транспорте".

В министерстве подсчитали, что это даст "Укрзалізниці" дополнительные доходы в размере 2,3 млрд грн и позволит увеличить финансовую возможность для обеспечения ремонта основных средств и инфраструктуры, направить средства на освоение капитальных инвестиций для обеспечения безопасности движения поездов.

"Главком" пишет, что, учитывая предыдущий приказ, принятый 17 августа, тарифы на грузовые перевозки первого класса вырастут в целом на 40%, а за пять лет тарифы увеличились более чем вдвое.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.