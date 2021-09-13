"Укрзалізниця" получила 1,4 млрд грн убытков по итогам полугодия

В прошлом году "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд гривен Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

По состоянию на июль 2021 года предприятие имеет банковских кредитов на сумму 39,1 млрд грн.

"Убыточная деятельность "Укрзалізниці" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – констатировали представители компании.

Речь идет о невыполнении 6% плановых грузовых и 11,3% пассажирских перевозок. В "Укрзалізниці" считают, что на убыточность повлияло уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину.

Кроме этого, в компании связали негативный финансовый результат с уменьшением экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, а также активизацией предложения из России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 млн грн (26,7%), сказано в отчете.