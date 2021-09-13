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"Укрзалізниця" получила 1,4 млрд грн убытков по итогам полугодия

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В прошлом году "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд гривен
В прошлом году "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд гривен
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

"Укрзалізниця" за первое полугодие 2021 года получила 1,4 млрд грн совокупных чистых убытков. Об этом сообщило издание "Марлін" 13 сентября, проанализировав отчет о выполнении показателей финансового плана компании.

По состоянию на июль 2021 года предприятие имеет банковских кредитов на сумму 39,1 млрд грн.

"Убыточная деятельность "Укрзалізниці" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – констатировали представители компании.

Речь идет о невыполнении 6% плановых грузовых и 11,3% пассажирских перевозок. В "Укрзалізниці" считают, что на убыточность повлияло уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину. 

Кроме этого, в компании связали негативный финансовый результат с уменьшением экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, а также активизацией предложения из России.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 млн грн (26,7%), сказано в отчете.

Контекст:

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлию Гришину. 

Недавно ВСК признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля этого года на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области. CНБО инициировал введение в компании временного управления, так как критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

Теги: Россия, коррупция, Укрзалізниця, экспорт, кредиты, убытки, финансы, грузоперевозки, пассажиры
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