"Укрзалізниця" получила 1,4 млрд грн убытков по итогам полугодия

По состоянию на июль 2021 года предприятие имеет банковских кредитов на сумму 39,1 млрд грн.
"Убыточная деятельность "Укрзалізниці" вызвана уменьшением объемов перевозок и превышением темпов роста себестоимости над темпами роста чистого дохода", – констатировали представители компании.
Речь идет о невыполнении 6% плановых грузовых и 11,3% пассажирских перевозок. В "Укрзалізниці" считают, что на убыточность повлияло уменьшение транзитных перевозок железной и марганцевой руды через Украину.
Кроме этого, в компании связали негативный финансовый результат с уменьшением экспорта зерна на фоне уменьшения урожая и спроса на украинскую зерновую продукцию в начале года, а также активизацией предложения из России.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы от грузовых перевозок увеличились на 564,9 млн грн или 1,8%, а от пассажирских перевозок – на 511,4 млн грн (26,7%), сказано в отчете.
По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.
Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию (ВСК) по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов, главой избрали народного депутата от фракции "Слуга народа" Юлию Гришину.
Недавно ВСК признала, что "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.
Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля этого года на выездном заседании, которое прошло в Краматорске Донецкой области. CНБО инициировал введение в компании временного управления, так как критическое состояние компании угрожает национальной безопасности Украины.
"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.