Главные проблемы в "Укрзалізниці" – безответственность и коррупция – нардеп Бондарев

Константин Бондарев: Во время работы временной следственной комиссии мы увидели вопиющие факты коррупции, безответственности наблюдательного совета, а также всего руководства Фото: lb.ua

"Во время работы временной следственной комиссии мы увидели вопиющие факты коррупции, безответственности наблюдательного совета, а также всего руководства. Только одно хочу вам доложить, один факт – заседание наблюдательного совета на теплоходе "Волна". У "Укрзалізниці" есть собственная "Волна", теплоход. Мы с вами, а также весь украинский народ заплатили за это 400 тысяч гривен, чтобы отдыхал наблюдательный совет", – рассказал Бондарев.

По его словам, из-за коррупции и непрофессионализма менеджмента "Укрзалізниці" компания находится в тяжелом финансовом состоянии и пытается решить финансовые проблемы за счет повышения тарифов на перевозки для бизнеса, что только усугубляет ситуацию.

"Повышается стоимость перевозки. К чему это приводит? Мы теряем рынок перевозки. Уменьшается количество перевозок. Люди идут на перевозку по автодорогам, куда вкладываются огромные средства. Эта безответственность – кризис, который надо решать", – сказал политик.

По мнению народного депутата, в ситуацию должно немедленно вмешаться правительство – назначить новых членов наблюдательного совета "Укрзалізниці" и провести расследование выявленных фактов коррупции и злоупотреблений.

"Мы обращались к правительству, к премьер-министру. Просили, чтобы немедленно назначили новых членов наблюдательного совета и открыли соответствующие уголовные дела по тем, кто сейчас работал и отдыхал за наш с вами счет", – сказал Бондарев.