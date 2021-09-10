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Кабмин одобрил создание антикризисного штаба "Укрзалізниці", его возглавил министр инфраструктуры

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Ситуация с закупками необходимых материалов в УЗ грозит срывом железнодорожных перевозок, заявил министр инфраструктуры
Ситуация с закупками необходимых материалов в УЗ грозит срывом железнодорожных перевозок, заявил министр инфраструктуры
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Министр инфраструктуры Александр Кубраков возглавил антикризисный штаб по восстановлению устойчивого функционирования АО "Укрзалізниця", решение о создании штаба Кабинет Министров Украины одобрил 8 сентября. Об этом сообщили 9 сентября на сайте "Укрзалізниці".

Первое заседание штаба состоится 16 сентября и будет посвящено ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. Состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды "Укрзалізниці", министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти", – заявил Кубраков.

По словам министра инфраструктуры, сейчас уровень обеспечения закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок – 34%.

В антикризисный штаб вошли и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин, замминистра инфраструктуры Василий Шкураков, замминистра экономики Кристина Голубицкая, замминистра финансов Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и другие.

Первоочередной задачей, которую должен решить штаб, является налаживание процесса закупок и поставок материально-технического обеспечения, особенно по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициям.

В компании отметили, что антикризисный штаб создан во исполнение решения СНБО. Среди его задач – согласование действий органов государственной власти, учреждений для восстановления стабильного финансового состояния УЗ, минимизация коррупционных рисков, а также подготовка предложений и рекомендаций по урегулированию проблемных вопросов деятельности железнодорожного транспорта и контроль за принятием необходимых мер.

Контекст:

"Укрзалізниця" – публичное акционерное общество, 100% акций которого принадлежат государству.

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

Верховная Рада на заседании 27 января 2021 года создала временную следственную комиссию по проверке и оценке состояния акционерного общества "Укрзалізниця". В состав ВСК вошли 13 народных депутатов. В сентябре ВСК представила отчет, согласно которому "Укрзалізниця" находится в критическом состоянии из-за коррупции и непрофессионализма руководства.

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. Он также заявил, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Совет национальной безопасности и обороны Украины рассмотрел ситуацию в "Укрзалізниці" 30 июля и поручил Кабмину "принять кардинальные, в том числе и кадровые решения по этому вопросу". СНБО также поручил Кабмину возложить на Кубракова обязанности главы правления "Укрзалізниці".

Теги: Кабинет Министров, СНБО, Укрзалізниця, Министерство инфраструктуры, железная дорога, Александр Кава, поезда, Василий Шкураков, Александр Кубраков, Кабмин, Александр Камышин
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