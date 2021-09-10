Кабмин одобрил создание антикризисного штаба "Укрзалізниці", его возглавил министр инфраструктуры

Первое заседание штаба состоится 16 сентября и будет посвящено ситуации с закупками критически важных материалов, которые необходимы для стабильного функционирования отрасли и проведения ремонтов.

"В этом году фактически провалены закупки материалов для ремонтов инфраструктуры и подвижного состава. Состояние организации и осуществления закупок грозит срывом железнодорожных перевозок. Ситуация требует радикальных шагов со стороны команды "Укрзалізниці", министерства, парламентариев и всех ветвей государственной власти", – заявил Кубраков.

По словам министра инфраструктуры, сейчас уровень обеспечения закупок по критическим позициям составляет лишь 20%, выполнение годового плана закупок – 34%.

В антикризисный штаб вошли и.о. председателя правления АО "Укрзалізниця" Александр Камышин, замминистра инфраструктуры Василий Шкураков, замминистра экономики Кристина Голубицкая, замминистра финансов Александр Кава, представители правоохранительных органов, Антимонопольного комитета Украины, Европейской бизнес-ассоциации, Американской торговой палаты и другие.

Первоочередной задачей, которую должен решить штаб, является налаживание процесса закупок и поставок материально-технического обеспечения, особенно по критическим для инфраструктурного, вагонного и локомотивного хозяйства позициям.

В компании отметили, что антикризисный штаб создан во исполнение решения СНБО. Среди его задач – согласование действий органов государственной власти, учреждений для восстановления стабильного финансового состояния УЗ, минимизация коррупционных рисков, а также подготовка предложений и рекомендаций по урегулированию проблемных вопросов деятельности железнодорожного транспорта и контроль за принятием необходимых мер.