"Укрзалізниця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Пресс-служба опубликовала основные требования к кандидатам, среди которых минимум пять лет опыта в управлении крупными компаниями, работа в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления; "доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса"; глубокие практические знания в экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях; "безупречная" деловая репутация; свободное владение украинским, российским и английским языком.

Также претендентами не могут быть те, кто в течение пяти лет был учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, против которого Украина ввела санкции. Кроме этого, кандидаты не должны иметь с такими лицами "значительных деловых отношений".

Документы от кандидатов будут приниматься до 18.00 6 октября. Они должны представить в электронном виде резюме, мотивационное письмо, согласие на обработку персональных данных; заявление на участие в конкурсе на украинском и английском языках и копию паспорта.