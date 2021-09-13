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"Укрзалізниця" объявила конкурс на должность постоянного главы правления

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Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года
Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года
Фото: Укрзалізниця - Ukrzaliznytsia / Facebook

Акционерное общество "Укрзалізниця" объявило конкурс на должность постоянного главы правления. Об этом пресс-служба компании сообщила 13 сентября.

Пресс-служба опубликовала основные требования к кандидатам, среди которых минимум пять лет опыта в управлении крупными компаниями, работа в качестве президента, генерального директора, исполнительного директора, председателя правления; "доказанные навыки и опыт разработки и реализации долгосрочной стратегии развития бизнеса"; глубокие практические знания в экономике, опыт стратегического и инвестиционного планирования, бюджетирования на крупных предприятиях; "безупречная" деловая репутация; свободное владение украинским, российским и английским языком.

Также претендентами не могут быть те, кто в течение пяти лет был учредителем, акционером (участником), руководителем, членом наблюдательного совета, работником или представителем лица, против которого Украина ввела санкции. Кроме этого, кандидаты не должны иметь с такими лицами "значительных деловых отношений".

Документы от кандидатов будут приниматься до 18.00 6 октября. Они должны представить в электронном виде резюме, мотивационное письмо, согласие на обработку персональных данных; заявление на участие в конкурсе на украинском и английском языках и копию паспорта.

Контекст:

Постоянного руководителя в "Укрзалізниці" нет с 17 марта 2021 года, когда Кабмин уволил с должности главы правления компании Владимира Жмака. Обязанности председателя правления "Укрзалізниці" Кабмин временно возложил 17 марта на одного из членов правления компании Ивана Юрика.

Юрик подал заявление об уходе с должности главы правления 9 августа, набсовет удовлетворил его и рекомендовал назначить врио председателя правления "Укрзалізниці" советника министра инфраструктуры Украины Александра Камышина.

11 августа Кабмин назначил Камышина исполняющим обязанности главы правления "Укрзалізницi".

По итогам 2020 года "Укрзалізниця" получила чистый убыток в размере почти 11,9 млрд грн, финансовые обязательства компании в 2020 году выросли более чем на 1 млрд грн – до 58,3 млрд грн, сообщала пресс-служба компании.

В мае 2021 года президент Украины Владимир Зеленский назвал компанию банкротом и подчеркнул, что власть делает все возможное, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці", но этого мало. "Мы меняем, жмем, чтобы сменить руководство "Укрзалізниці". Но это будет постоянно, пока не придет руководитель, который изменит все звенья – начиная с высшего, среднего и до низшего. Потому что это отдельная история", – резюмировал президент, добавив, что "Укрзалізниці" необходимо развивать партнерство с реальными частными инвесторами.

Елена КРАВЧЕНКО
журналист
Теги: Укрзалізниця, конкурс, кадры, Александр Камышин
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