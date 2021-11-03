В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19. Это месячный рекорд – Минздрав

По данным ведомства, в Украине сделали прививки:
Как отметили в Минздраве, за неделю с 25-ГО по 31 октября было сделано более 1,7 млн прививок – это недельный рекорд в Украине.
По состоянию на 31 октября хотя бы одну дозу вакцины получили 28% украинцев старше 60 лет.
"На прошлой неделе с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", – говорится в сообщении.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.
Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию 7,5 млн.
Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.