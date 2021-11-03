В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19. Это месячный рекорд – Минздрав

По состоянию на 31 октября хотя бы одну дозу вакцины получили 28% украинцев старше 60 лет Фото: ЕРА

По данным ведомства, в Украине сделали прививки:

в сентябре – почти 3,51 млн граждан;

в августе – более 3,64 млн;

в июле – почти 2,92 млн;

в июне – более 1,51 млн;

в мае – почти 409 тыс.;

в апреле – почти 504 тыс.;

в марте – более 245 тыс.;

в феврале – 3141 человек.

Как отметили в Минздраве, за неделю с 25-ГО по 31 октября было сделано более 1,7 млн прививок – это недельный рекорд в Украине.

По состоянию на 31 октября хотя бы одну дозу вакцины получили 28% украинцев старше 60 лет.

"На прошлой неделе с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", – говорится в сообщении.