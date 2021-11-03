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В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19. Это месячный рекорд – Минздрав

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По состоянию на 31 октября хотя бы одну дозу вакцины получили 28% украинцев старше 60 лет
По состоянию на 31 октября хотя бы одну дозу вакцины получили 28% украинцев старше 60 лет
Фото: ЕРА

В октябре в Украине сделали более 4,9 млн прививок от COVID-19, что стало месячным рекордом с начала эпидемии. Об этом изданию "ГОРДОН" сообщили в Министерстве здравоохранения Украины.

По данным ведомства, в Украине сделали прививки:

  • в сентябре – почти 3,51 млн граждан;
  • в августе – более 3,64 млн;
  • в июле – почти 2,92 млн;
  • в июне – более 1,51 млн;
  • в мае – почти 409 тыс.;
  • в апреле – почти 504 тыс.;
  • в марте – более 245 тыс.;
  • в феврале – 3141 человек.

Как отметили в Минздраве, за неделю с 25-ГО по 31 октября было сделано более 1,7 млн прививок – это недельный рекорд в Украине.

По состоянию на 31 октября хотя бы одну дозу вакцины получили 28% украинцев старше 60 лет.

"На прошлой неделе с коронавирусной болезнью были госпитализированы 34 489 человек, из которых 32 130, или 93,2%, не получили ни одной дозы антиковидной вакцины", – говорится в сообщении.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

Вакцинация в Украине стартовала 24 февраля. Сейчас привиться могут все желающие в возрасте от 12 лет. С начала кампании по вакцинации первой дозой привиты более 10,6 млн человек, завершили иммунизацию 7,5 млн.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.

Теги: Украина, эпидемия, вакцинация, украинцы, Минздрав, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, коронавирус, прививки
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