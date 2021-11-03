В Украине еще не использованы 7,5 млн доз вакцины от COVID-19 из полученных 26 млн – Ляшко

"До конца этой недели мы ожидаем 2,93 млн доз вакцины Moderna от глобальной инициативы COVAX. Всего с начала вакцинальной кампании на территорию страны было поставлено более 26 млн доз вакцин. В остатках сейчас есть около 7,5 млн доз", – сказал он.

Министр отметил, что "Украина вышла на 250 тыс. прививок в среднем за сутки в течение недели".

"Ожидаем, что в ближайшие две недели спрос на вакцинацию второй дозой вырастет в два раза. Надеюсь, что и спрос на первую дозу не уменьшится", – заявил Ляшко.