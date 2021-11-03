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В реанимациях антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты не работают – Ляшко

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В Украине скончались более 69 тыс. инфицированных коронавирусом
В Украине скончались более 69 тыс. инфицированных коронавирусом
Фото: Міністерство охорони здоров'я України / Facebook

Министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на брифинге 3 ноября прокомментировал проходившую сегодня в Киеве акцию противников вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом передает корреспондент издания "ГОРДОН".

"Остановлюсь на собрании людей, которых мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться. Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", – сказал Ляшко.

Он призвал не верить фейкам и не слушать советов в социальных сетях.

"Пользуйтесь только проверенной информацией на страницах нашего министерства, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья [Минздрава Украины]", – подчеркнул министр.

Контекст:

В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.

По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. На 3 ноября в стране сделали 18,3 млн прививок, почти 7,6 млн украинцев получили обе дозы вакцины от коронавируса.

Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться. 

Теги: смерть, эпидемия, вакцинация, украинцы, семья, инфекция, брифинг, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Виктор Ляшко, реанимация, коронавирус, прививки
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