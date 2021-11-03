В реанимациях антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты не работают – Ляшко

"Остановлюсь на собрании людей, которых мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться. Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", – сказал Ляшко.

Он призвал не верить фейкам и не слушать советов в социальных сетях.

"Пользуйтесь только проверенной информацией на страницах нашего министерства, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья [Минздрава Украины]", – подчеркнул министр.