В реанимациях антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты не работают – Ляшко

"Остановлюсь на собрании людей, которых мы видим сегодня с призывами не вакцинироваться. Это, на мой взгляд, насмешка над нашими медиками и над семьями, которые, к сожалению, потеряли своих родных из-за COVID-19. Поверьте, в реанимациях этот антивакцинаторский дух очень быстро проходит, а поддельные сертификаты там не работают. Очень хочу, чтобы вы это осознали именно сейчас", – сказал Ляшко.
Он призвал не верить фейкам и не слушать советов в социальных сетях.
"Пользуйтесь только проверенной информацией на страницах нашего министерства, Всемирной организации здравоохранения и Центра общественного здоровья [Минздрава Украины]", – подчеркнул министр.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявил 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.
В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля. На 3 ноября в стране сделали 18,3 млн прививок, почти 7,6 млн украинцев получили обе дозы вакцины от коронавируса.
Согласно данным опроса, который Социологическая группа "Рейтинг" провела с 21-го по 23 октября, 43% украинцев заявили, что не готовы вакцинироваться от коронавируса, 36% опрошенных сказали, что уже сделали одну или две прививки от COVID-19, еще 18% отметили, что готовы вакцинироваться.