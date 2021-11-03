Возле Верховной Рады проходит акция противников вакцинации от COVID-19

Издание отмечает, что на площади перед парламентом, несмотря на дождь, собрались несколько сотен человек, и люди "еще подтягиваются".

Участники акции протеста намерены провести так называемый марш антивакцинаторов.

"Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей. Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым COVID-паспортом", – пишет "Украинская правда".

Корреспонденты издания отмечают, что протестующие "время от времени ссорятся с полицией" и в нескольких местах заблокировали правительственный квартал.

В руках у антивакцинаторов, в частности, плакаты с надписями: "Скажи нет COVID-паспортам", "Скажи нет опытам над детьми", "Скажи нет COVID-фашизму".

Фото: pravda.com.ua

Издание LB.ua отметило, что участники акции – без масок. Они перекрыли несколько дорог в центре Киева. "Бабель" в Telegram опубликовал список этих дорог.

Одна из участниц акции сказала фотографу издания "Телеграф" Яну Доброносову, что принудительная вакцинация является незаконной. Видео ее комментария он опубликовал в Facebook. "Не может быть дискриминация по медицинским показаниям", – сказала женщина и подчеркнула, что не вакцинируется, потому что "у нее иммунитет".

"Я здоровый человек, мой организм справляется", – отметила участница акции.