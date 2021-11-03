Возле Верховной Рады проходит акция противников вакцинации от COVID-19

Издание отмечает, что на площади перед парламентом, несмотря на дождь, собрались несколько сотен человек, и люди "еще подтягиваются".
Участники акции протеста намерены провести так называемый марш антивакцинаторов.
"Основные требования – отмена карантинных правил, запрет принудительной медицины и права людей. Поддержку акции выразила экс-нардеп Надежда Савченко, несколько недель назад задержанная в аэропорту с фальшивым COVID-паспортом", – пишет "Украинская правда".
Корреспонденты издания отмечают, что протестующие "время от времени ссорятся с полицией" и в нескольких местах заблокировали правительственный квартал.
В руках у антивакцинаторов, в частности, плакаты с надписями: "Скажи нет COVID-паспортам", "Скажи нет опытам над детьми", "Скажи нет COVID-фашизму".
Издание LB.ua отметило, что участники акции – без масок. Они перекрыли несколько дорог в центре Киева. "Бабель" в Telegram опубликовал список этих дорог.
Одна из участниц акции сказала фотографу издания "Телеграф" Яну Доброносову, что принудительная вакцинация является незаконной. Видео ее комментария он опубликовал в Facebook. "Не может быть дискриминация по медицинским показаниям", – сказала женщина и подчеркнула, что не вакцинируется, потому что "у нее иммунитет".
"Я здоровый человек, мой организм справляется", – отметила участница акции.
В Киеве с 1 ноября усилили карантинные ограничения из-за ситуации с COVID-19. Посещать заведения питания, отели, учреждения соцзащиты, спортзалы и фитнес-центры, ТРЦ и другие заведения, а также проводить массовые мероприятия можно будет только при наличии COVID-сертификата или негативного результата ПЦР-теста. Дети и подростки смогут посещать ТРЦ только с родителями, которые привиты или имеют отрицательный ПЦР-тест.
Учащиеся 1–11-х классов будут на дистанционном обучении с 1 ноября до улучшения эпидемической ситуации в городе, сказал мэр. Детские сады смогут работать, если от коронавируса вакцинированы 100% персонала.
31 октября в Киеве выстроились очереди из сотен человек в пункты вакцинации.
В Украине ухудшается эпидемическая ситуация. Летом фиксировали менее 2 тыс. случаев ежедневно, в сентябре и октябре этот показатель увеличился в разы. В связи с распространением мутации четвертая волна COVID-19 в Украине началась раньше, чем прогнозировали, заявлял 11 октября министр здравоохранения Виктор Ляшко.
По состоянию на 3 ноября в стране подтвердили почти 3 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69,5 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.
За последние сутки в Киеве обнаружили более 2 тыс. новых инфицированных коронавирусом.
В Украине вакцинация от COVID-19 началась 24 февраля.