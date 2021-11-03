42% невакцинированных от коронавируса украинцев готовы это сделать при определенных условиях – опрос ЮНИСЕФ

Больше всего мотивирует желающих прививаться то, что вакцинация может предотвратить коронавирусную болезнь или осложнения от нее и что они не заразят других людей.

65% опрошенных вакцинировались, чтобы не болеть и не иметь осложнений от COVID-19. 14% респондентов сделали это по рекомендации работодателя или учебного заведения.

Среди тех, кто не вакцинировался и не хочет этого делать, большинство не доверяют вакцинам и считают, что вакцинация несет больше рисков, чем сам COVID-19.

Почти 25% респондентов считают, что имеют медицинские противопоказания к вакцинации от COVID-19. Те, кто не хотят вакцинироваться вообще, не считают пандемию серьезной угрозой или COVID-19 такой болезнью, от которой нужно прививаться.

Исследование проведено в сентябре – октябре 2021 года (до введения "красных" зон). Всего было опрошено более 2 тыс. человек старше 18 лет, во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных Крыма и территорий Донецкой и Луганской областей.