Ляшко назвал три региона, которые в ближайшее время могут попасть в "красную" зону эпидемии COVID-19

"Помимо наращивания темпов вакцинации, критичным для нас сейчас является и соблюдение карантинных ограничений. Напомню, что уже 16 регионов отнесены к "красному" уровню эпидопасности. В зоне риска – Волынская, Харьковская и Тернопольская области", – сказал министр.

Он подчеркнул, что с 1 ноября в регионах с "красным" эпидемическим уровнем "специальные рабочие группы начали проверку организации процессов соблюдения противоэпидемических норм, а также мер по сдерживанию коронавирусной болезни".

По состоянию на 3 ноября в Украине подтвердили 2,98 млн случаев коронавирусной инфекции, скончались 69 447 пациентов с COVID-19, выздоровели почти 2,5 млн человек.

По данным Минздрава, в среднем в Украине на 100 тыс. населения подтверждено 1163,1 активных больных, в Волынской области – 1013,8, в Харьковской – 1266,4, в Тернопольской – 1001,5.